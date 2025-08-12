백영현 시장 "시민과 함께 나눔·신뢰 넘치는 포천 만들겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포천시, 8월 '천사데이' 이웃돕기 기탁식 개최

경기 포천시(시장 백영현)는 지난 11일 시청 시정회의실에서 '선행하기 좋은 날, 8월 천사데이 이웃돕기 기탁식'을 개최했다고 12일 밝혔다.

백영현 포천시장이 지난 11일 시청 시정회의실에서 '선행하기 좋은 날, 8월 천사데이 이웃돕기 기탁식'을 개최하고 있다. 포천시 제공

AD

행사에는 △포천축산업협동조합(조합장 양기원) △영웅사랑 온기나눔(회장 송미령) △포천시민햇빛발전협동조합(상임이사 오명실) △대한예수교장로회 그리심교회(목사 안은혜) △아울디자인(대표 박치은) △나사모(회장 신정희) △한국생활개선포천시연합회(회장 이계숙) 등 7개 단체와 류세희 경기북부 사랑의열매 팀장이 함께했다.

기탁된 성금은 포천시 수해 피해자와 한부모가정, 취약계층 지원에 사용되며, 기탁 물품은 주거환경 개선과 노인시설·취약계층에 전달될 예정이다. 아울디자인은 이동면 소재 기초생활수급자 가구를 대상으로 약 5000만원 상당의 리모델링을 제공하는 재능기부를 실천한다.





AD

백영현 포천시장은 "포천시 천사데이에 함께해 주신 모든 분께 진심으로 감사드린다"며 "여러분의 마음이 모여 나눔의 시너지 효과를 만들고, 지역사회를 건강하게 만드는 힘이 된다. 앞으로도 시민과 함께 나눔과 신뢰가 넘치는 포천을 만들어가겠다"고 말했다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>