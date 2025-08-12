현대캐피탈, 한국무위험지표금리 기반 변동금리채권 발행

500억 규모…무위험지표금리 시장 활성화 기여
현대캐피탈은 12일 국내 비은행권 최초로 '한국무위험지표금리(KOFR)' 기반 변동금리채권을 발행했다고 밝혔다.
이번 채권 발행 규모는 500억원으로, 만기는 1년이다. 발행 금리는 KOFR에 27bp(1bp=0.01% 포인트)를 가산했다.
무위험 지표금리는 거래 규모가 충분하고 실거래에 기반해 금리 담합이 어려운 초단기 금리(콜금리·환매조건부채권금리 등)를 기초로 산출되는 지표금리다.
국내에서는 2021년 무위험 지표금리로 KOFR를 선정·산출해오고 있다.
정부와 한국은행은 변동금리채권 발행 시 기준금리로 사용되던 CD(양도성예금증서) 금리 대신 KOFR 활용을 유도하고 있다.
이영석 현대캐피탈 재경본부장(CFO)은 "자본시장의 글로벌 표준화에 기여해야 한다는 생각을 바탕으로 이번 발행을 추진했다"며 "앞으로도 변동금리채권 발행 시 KOFR을 기반으로 한 발행을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
