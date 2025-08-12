현대캐피탈, 한국무위험지표금리 기반 변동금리채권 발행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

500억 규모…무위험지표금리 시장 활성화 기여

현대캐피탈은 12일 국내 비은행권 최초로 '한국무위험지표금리(KOFR)' 기반 변동금리채권을 발행했다고 밝혔다.

이번 채권 발행 규모는 500억원으로, 만기는 1년이다. 발행 금리는 KOFR에 27bp(1bp=0.01% 포인트)를 가산했다.

무위험 지표금리는 거래 규모가 충분하고 실거래에 기반해 금리 담합이 어려운 초단기 금리(콜금리·환매조건부채권금리 등)를 기초로 산출되는 지표금리다.

국내에서는 2021년 무위험 지표금리로 KOFR를 선정·산출해오고 있다.

정부와 한국은행은 변동금리채권 발행 시 기준금리로 사용되던 CD(양도성예금증서) 금리 대신 KOFR 활용을 유도하고 있다.





이영석 현대캐피탈 재경본부장(CFO)은 "자본시장의 글로벌 표준화에 기여해야 한다는 생각을 바탕으로 이번 발행을 추진했다"며 "앞으로도 변동금리채권 발행 시 KOFR을 기반으로 한 발행을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

