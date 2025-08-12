전북도, '2026년 말산업육성 지원' 사업자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

29일까지 접수…"농촌지역 경제 활성화"

전북특별자치도가 오는 29일까지 '2026년 말산업육성 지원사업' 대상자 신청을 받는다.

12일 도에 따르면 이번 말산업육성 지원사업은 도내 말산업육성을 통한 농촌지역 경제 활성화 및 도민 삶의 질 향상을 위해 추진하는 사업이다.

전북도청 전경.전북도 제공

이번 모집은 전북의 말산업 인프라를 더욱 탄탄히 하고, 도민 누구나 말과 함께하는 문화를 누릴 수 있도록 구성된 4개 핵심사업을 대상으로 한다. 주요 사업은 ▲학생승마체험 지원 ▲농촌관광 승마 활성화 ▲유소년 승마단 운영지원 ▲승용마 조련 강화 지원이다.

사업 참여를 희망하는 말 사육농가, 승마장 운영자 및 농업법인 등은 사업신청서와 사업계획서 및 관련 증빙서류를 갖춰 시·군 축산부서에 오는 29일까지 신청해야 한다.

접수된 신청서는 시·군과 도에서 타당성 검토를 거쳐 농림축산식품부에 추천되며, 심사평가단의 서류·현장 심사를 거쳐 내달 말 최종 확정·발표할 예정이다.

말산업은 국민소득 증가와 생활 수준 향상에 비례해 성장 잠재력과 부가가치가 높은 산업으로 농촌지역의 대체 소득원 창출을 위해 적극 육성되고 있다.

도는 지금까지 두 차례에 걸쳐 말산업육성 종합계획을 수립해 기반시설 구축, 농가 육성 등 말산업을 육성해 왔다. 특히 2018년 전국 말산업 특구로 지정된 이후 2025년까지 152억원을 투자해 '찾아오는 승마환경' 조성에 박차를 가하고 있다.

도는 특구 지정 당시인 2018년 대비 2024년 승마시설 48% 증가(34개소), 말 사육업체 수 46% 증가(188개소), 말 사육두수 13% 증가(1,449두), 정기 승마인구 80% 증가(4,424명) 등 승마 인구 저변 확대와 지역경제 활성화에 기여했다.





민선식 도 농생명축산산업국장은 "말산업은 생산에서부터 체험·관광까지 아우르는 복합산업으로, 경제 성장에 따른 승마 수요 증가에 대비해 농촌 고부가가치 창출을 위해 적극 육성하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

