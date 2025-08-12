부산보훈청, 녹산항일무명용사위령제 14일 개최… 광복 80주년 추모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

위령비 헌화·추념식 진행… 가덕도 탈출 중 순국한 청년 넋 기려

국가보훈부 부산지방보훈청(청장 이남일)은 오는 14일 오전 10시 녹산동 성산 1구 소공원 내 항일무명용사위령비에서 제30회 항일무명용사위령제를 개최한다.

이번 행사는 녹산향토문화관(관장 엄윤성)이 주관하며, 강서구청장, 구의회의장·의원, 부산지방보훈청 보훈과장, 주민 등 70여명이 참석할 예정이다.

행사는 추념식과 위령제로 나뉘어 국민의례, 비문 낭독, 추념사, 인사말, 광복절 노래 제창·만세삼창, 헌화, 제례 의식 순으로 진행된다.

녹산동 항일 무명용사 위령비는 1995년 8월 15일 일본군 가덕도 탈출 도중 녹산동에서 순국한 청년의 넋을 위로하고자 주민들이 건립했으며, 현재 현충시설로 지정·관리되고 있다.





부산지방보훈청 관계자는 "광복 80주년을 맞아 이번 위령제를 통해 해방을 목전에 두고 생을 마감한 무명용사의 희생을 기억하고, 국민들이 광복의 의미를 되새기는 뜻깊은 시간이 될 것"이라고 말했다.

부산지방보훈청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

