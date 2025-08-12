오산시, 민생회복 소비쿠폰 부정 유통 집중 단속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 오산시는 민생회복 소비쿠폰의 부정 유통을 막기 위해 오는 11월까지 집중 단속을 실시한다고 12일 밝혔다.

지난달부터 정부가 지급하고 있는 '민생회복 소비쿠폰'은 연 매출 30억 원 이하의 지역 내 가맹점에서만 사용할 수 있다.

오산시의 경우 1차 신청에서 전체 대상자의 96%인 23만9000명이 신청을 완료했다. 2차 지급은 9월 22일부터 10월 31일까지 진행될 예정이다.

시는 지급 기간 전후로 부정 유통 행위가 집중될 가능성이 높다고 보고 11월까지 단속을 이어가기로 했다. 대표적인 부정 유통 유형은 ▲중고거래 사이트를 통한 현금화 ▲물품·용역 제공 없이 카드만 긁는 가짜거래 ▲가맹점이 실제 매출 이상으로 상품권을 받아 환전하는 행위 등이다.

소비쿠폰을 부정 사용하면 '보조금 관리에 관한 법률'과 '지역사랑상품권법' 등에 따라 2000만원 이하의 과태료가 부과된다. 위반 정도에 따라 형사처벌까지 받을 수 있다.





시 관계자는 "민생회복 소비쿠폰은 지역경제와 소상공인 회복을 위한 중요한 정책인 만큼, 부정 유통 근절을 위해 시민들의 적극적인 협조를 부탁드린다"고 말했다.





