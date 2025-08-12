광주 서구, 14~22일 '광복 80주년' 기념주간

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기림의 날 등 평화·인권 프로그램 진행

광주시 서구가 광복 80주년을 맞아 오는 14일~22일까지 '기억에서 평화로'를 주제로 기념주간을 운영한다.

서구는 일본군 위안부 피해자 기림의 날, 일제강제동원 피해자 구술 사진전, 착한서구 평화열차를 통해 과거를 기억하고 평화·인권의 가치를 나누는 다양한 프로그램을 진행한다고 12일 밝혔다.

기념주간 첫날인 오는 14일 서구청 광장 평화의 소녀상 앞에서 '일본군 위안부 피해자를 추모하는 기림의 날' 헌화식이 진행된다. 광주 서구 제공

기념주간 첫날인 오는 14일 서구청 광장 평화의 소녀상 앞에서 '일본군 위안부 피해자를 추모하는 기림의 날' 헌화식이 진행된다. 구청장과 간부 공무원 등 30여명이 참석해 헌화와 묵념으로 피해자들의 아픔과 역사를 기린다.

서구청 1층에서는 기념주간 기간 '일제강제공원 피해자 구술 사진전'이 열린다. 이번 사진전은 강제동원 피해자들의 생생한 증언과 사진을 통해 역사의 진실을 전하고 주민들의 역사 인식을 높이고자 마련됐다.

22일에는 '#5·18 to 8·15, 역사와 함께 달리는 착한서구 평화열차'가 운영된다. 주민 330명이 오전 6시 광주 효천역을 출발해 제3땅굴·도라전망대 등 파주시 DMZ 일원을 방문해 분단의 현장을 체험하고 열차 내에서는 기억의 뮤지컬, 평화멜로디, 추억의 유퀴즈 등 주민 참여형 프로그램이 진행된다.





김이강 서구청장은 "광복 80주년은 우리 민족의 고난과 극복, 그리고 평화의 소망을 되새기는 뜻깊은 해다"며 "이번 기념주간이 과거를 기억하고 미래 세대와 평화를 나누는 시간이 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

