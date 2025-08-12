사면 청탁·전한길 내분에…국민의힘, 조국 대응 동력 '흔들'

국민의힘 지도부, 부산서 비대위회의

사면 대여공세 대신 내부 갈등 수습 나서

지도부 사면 청탁·전한길 난동에 '발목'

국민의힘이 조국 전 조국혁신당 대표, 윤미향 전 의원 등 여권 인사가 대거 포함된 이재명 정부 첫 특별사면을 두고 대여 공세 동력을 끌어올리지 못하고 있다. 당 지도부가 요청한 야권 인사가 사면 명단에 들어가 명분이 약해진 데다, 보수 유튜버 전한길씨가 촉발한 내분에 발목이 잡혔기 때문이다.

12일 국민의힘 지도부는 전당대회 두 번째 합동 연설이 열리는 부산에서 현장 비상대책위원회의를 연다. 첫 합동 연설 때 전씨의 난동 사태로 과열된 내부 갈등을 가라앉히기 위해 국회에서 예정됐던 원내대책회의를 취소했다.

당초 조 전 대표 등 광복절 특사에 대한 집중 공세를 예고했으나 내분 수습에 우선순위를 둔 것이다. 최근 이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹, 주식 양도세 논란 등으로 이 대통령에 대한 지지율이 하락하는 상황에서 사면을 여론 반전의 계기로 삼으려 했으나 안팎으로 상황이 녹록지 않아서다.

우선 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표가 대통령실에 사면을 요청한 홍문종·정찬민·심학봉 전 의원 등 야권 인사가 특사 명단에 포함되면서 공세를 펼 명분이 약해졌다는 분석이다. 송 비대위원장은 전날 사면 명단 발표 직후 긴급 기자회견을 열고 "조국 친위대 총 사면이자 최악의 정치사면"이라고 비판했지만 야권 인사 사면에 대한 질문에는 별다른 입장을 밝히지 않았다. 정성국 국민의힘 의원은 이날 BBS 라디오에서 "(조 전 대표 등) 사면에 대한 빌미를 제공했다는 점에서 분명한 실책이었다"며 "결과적으로 지도부가 사면을 요청한 인사가 명단에 포함되면서 머쓱해진 상황"이라고 말했다.

전씨의 전당대회 난동 사태와 이를 둘러싼 내분도 발목을 잡는 요인이다. 당 차원에서 뒤늦게 전씨에 대한 출입 금지 조치에 나섰지만 정작 당사자는 이날 합동연설회에 참석한다는 의사를 밝혀 소란이 불가피할 전망이다.

전씨가 참석을 예고한 상황에서 당과 전씨 지지지 사이 물리적 충돌 가능성도 제기된다. 사실상 전씨가 행사장 바깥에서 유튜브 방송을 하는 등의 행위를 막을 방법은 없기 때문이다. 당 선거관리위원회 측은 "연설회장 안으로 들어오는 것은 어렵지만 바깥에 오는 것까지 제한할 수는 없다"고 밝혔다.





정치권 안팎에선 전씨에 대한 지지부진한 징계 논의가 사태를 키웠다고 보는 시각이 우세하다. 당 중앙윤리위원회는 전날 전씨에 대한 징계 절차에 착수했으나 결론을 내지 못했다. 당초 이날 징계 수위가 결정될 것이란 전망이 있었지만 소명 절차 등을 이유로 오는 14일로 미뤄졌다. 국민의힘 한 재선 의원은 "애초에 서울시당 차원이 아니라 바로 당 윤리위가 처리했어야 했다"며 늑장 대응을 비판했다. 이어 "문제를 해결할 의지가 있었다면 어제 징계 논의를 마무리했어야 한다"며 "이 사태는 지도부가 자초하는 것"이라고 말했다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

