부릉, 폭염 속 라이더 안전 강화…온열 질환 예방 총력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국 80여 개 라이더 쉼터 운영

쿨토시 등 예방 용품 지원

배달대행 플랫폼 부릉은 연일 이어지는 폭염에 대응해 라이더의 안전을 위한 '온열 질환 예방 안전 계획'을 가동한다고 12일 밝혔다.

부릉은 전국 80여 개의 VRS(Vroong Rental Station)를 운영하며 라이더들이 안전하게 휴식을 취할 수 있는 쉼터를 제공하고 있다. 또 여름철 온열 질환 예방을 위한 정보 전달에도 나섰다. 부릉 라이더 전용 애플리케이션을 통해 온열 질환 증상과 발생 시 대처 요령 등을 안내하는 공지를 발송했다.

AD

이와 함께 부릉은 쿨토시 5000개를 전국 라이더들에게 무상 지원하고 있다. 이는 뜨거운 햇볕 아래 장시간 운행하는 라이더들의 체온 상승을 억제하고, 현장에서 즉각적으로 체감할 수 있는 온열 질환 예방 효과를 제공하기 위한 조치다.





AD

부릉 관계자는 "역대급 폭염에 어느 때보다 라이더의 건강과 안전이 중요한 시기"라며 "앞으로도 기상 환경 변화에 선제적으로 대응해 지속 가능한 배달 환경을 만들겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>