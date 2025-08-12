"워싱턴DC 경찰 통제" 트럼프에 민주당 "독재자"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

市경찰 장악에 거센 반발

통제 막을 법안도 발의 예고

도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 백악관에서 기자회견을 하고 있다. AP연합뉴스

AD

도널드 트럼프 미국 대통령이 11일(현지시간) 수도 워싱턴D.C.의 범죄 소탕 명분으로 주방위군을 투입하고 시(市)경찰을 직접 통제하겠다고 발표하자 민주당이 반발하며 "근거 없는 행위"라고 목소리를 높였다.

하킴 제프리스 하원 민주당 원내대표는 이날 사회관계망서비스(SNS)인 엑스(X·옛 트위터)에 "도널드 트럼프는 지역 경찰국을 장악할 근거가 없으며 법과 질서 문제에서 신뢰성이 전혀 없다. 꺼져라(Get lost)"라고 적었다.

하원에서 워싱턴D.C.를 대표하는 엘리너 홈스 노턴 하원의원과 크리스 밸홀런 상원의원(민주·메릴랜드)은 대통령이 시경찰을 연방정부 통제하에 두지 못하도록 하는 법안을 발의하겠다고 밝혔다. 이 법안에는 현재 다른 지역의 주방위군을 주지사가 지휘하듯이 D.C. 방위군의 지휘통제권을 대통령이 아닌 시장에게 준다는 내용도 담겼다.

밴홀런 상원의원은 "트럼프의 D.C.를 향한 원색적이며 권위적인 권력 쟁취는 전국적으로 커지는 위기의 일부"라면서 "그는 민주주의를 벼랑 끝으로 내몰면서 예행연습으로 우리나라의 수도에서 독재자 행세를 하고 있다"고 비판했다.

민주당의 차기 '대선 잠룡'이자 워싱턴D.C.와 인접한 메릴랜드주의 웨스 무어 주지사도 성명을 내고 주방위군 동원을 "매우 위험하다"며 "그(트럼프)는 실업을 계속 늘리고 가장 필요한 이들에게서 의료 서비스와 식량 지원을 빼앗는 자신의 정책에서 우리의 시선을 돌리려고 명예로운 남자와 여자들을 이용할 뿐"이라고 주장했다.





AD

워싱턴D.C. 시의회는 성명에서 "D.C. 내 강력 범죄 발생률은 우리가 30년간 본 것 중 가장 낮다. 연방 비상사태가 없기 때문에 연방정부의 시 경찰 통제를 정당화할 수 없다"면서 정당성이 없는 자치권 침범이라고 지적했다. 미국 민주당시장협회(DMA)도 성명에서 "트럼프는 단지 자신의 이익을 위해 또 다른 '정치적 사기극(political charade)'을 만들어내고, 자신의 실패에서 미국인들의 시선을 돌리고 싶을 뿐"이라며 "트럼프가 시장들을 악마화하고 성과를 가로채려 해도 민주당 시장들은 공동체를 보호하기 위해 싸움을 멈추지 않을 것"이라고 성토했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>