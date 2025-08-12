오늘의집, 오리지널 브랜드 'KIBON(기본)' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가구 및 패브릭 18종 선보여

오늘의집은 유저의 첫 공간을 위한 오리지널 브랜드 'KIBON(기본)'을 공식 출시한다고 12일 밝혔다.

KIBON은 생애 첫 독립을 시작하는 이들이 참고할 만한 '기본'을 고민한 브랜드다. '어떤 종류의 침대를 사야 할지', '그와 어울리는 매트리스는 무엇인지', '나에게 맞는 이불은 어떤 것인지' 등이 고민인 초보 독립러를 위한 유용한 기본 패키지템을 지향한다.

오늘의집은 수많은 고객 리뷰와 실제 공간 데이터를 바탕으로 고객이 공통으로 원하는 '국민 기본템'의 요소를 도출했다. 이를 바탕으로 ▲유행을 타지 않는 베이직한 디자인 ▲믿고 사용할 수 있는 품질 ▲복잡한 유통 과정을 없앤 합리적인 가격이라는 세 가지 핵심 원칙을 모든 제품에 적용했다.

오늘의집은 오리지널 브랜드 'KIBON(기본)'을 공식 출시한다고 12일 밝혔다. 오늘의집

KIBON은 하나의 패키지처럼 기본의 제품들로 방을 쉽고 편하게 꾸밀 수 있도록 1인 가구 수요가 가장 높은 가구와 패브릭 2개 카테고리의 18종 상품을 선보인다.

세부 품목으로는 슈퍼싱글과 퀸 사이로 혼자 쓰기 넉넉한 크기의 더블 사이즈를 포함해 공간 활용도까지 높인 '매트리스', 집 구조에 따라 3종(깔판형, 하부서랍형, 사이드 수납형)으로 세분화한 '침대 프레임', 견고함에 수납 기능까지 갖춘 '거울', 책상과 식탁뿐만 아니라 다용도로 활용 가능한 '테이블' 등이 있다.

패브릭에서는 '우리집 첫 이불' 선택을 두고 망설이는 이들을 위한 상품을 출시한다. 수많은 소재, 브랜드, 가격 속에서 고민하는 고객을 위해 가장 만족도가 높은 조합으로만 선정해 소음 없이 부드러운 '60수 코튼 침구', 1.4배 더 촘촘해 먼지 및 털 걱정은 물론 세탁까지 용이한 '알러지케어 침구', 바스락거림 없는 '완전 방수 매트리스 커버'를 만나볼 수 있다.





오늘의집 관계자는 "앞으로도 고객의 목소리에 귀 기울여 누구나 만족할 수 있는 좋은 품질의 제품을 합리적인 가격에 선보이며 고객의 일상을 더욱 풍요롭게 만들겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

