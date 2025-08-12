충남대·공주대, 한남대, 한밭대...'글로컬대학30'위해 온 힘

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025년 글로컬대학30 본지정 실행계획서 제출



22~28일 대면심사평가, 9월 최종 선정

사진=대전시 제공

AD

대전시가 충남대·공주대(통합형), 한남대, 한밭대 등 지역 대학의 '2025년 글로컬대학30' 사업 본 지정을 위해 막바지 힘을 보탠다.

시는 11일 충남대학교·국립공주대학교(통합형), 한남대학교, 한밭대학교 등 3개 대학의 본 지정 실행계획서를 한국연구재단에 제출했다.

이에 따라 오는 22일부터 28일까지 경기도 일원에서 대학별 본 지정 평가가 진행되며, 9월 중 최종 선정 대학(10개 이내)이 발표될 예정이다.

이번 공모에서 ▲충남대-공주대는 '대한민국 중심의 초광역 글로컬 대학'을 비전으로 하는 통합형 모델로 공동 신청했고 ▲한남대는 창업교육 특화 역량을 기반으로 '한국 대표 K-스타트업 밸리로의 대전환'을 ▲한밭대는 인공지능 전환-유지보수정비(AX-MRO)와 국방 반도체 분야에 특화된 '지역을 대전환하는 AX-MRO·국방 반도체 글로벌 혁신 인재 거점 대학'을 목표로 내세웠다.





AD

고현덕 대전시 교육정책전략국장은 "본 지정 최종 관문인 대면 심사평가를 앞두고 있는 만큼, 그간 각 대학이 쏟은 노력이 결실을 맺기를 기대한다"며 "대전시도 행정부시장 등이 직접 평가에 참석하는 등 끝까지 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>