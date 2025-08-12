청사초롱 불빛 사이로 스며드는 궁궐의 정취

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다음 달 4일부터 '창덕궁 달빛기행'

경복궁에선 생과방 활용한 행사

가장 한국적인 궁의 멋과 아름다움을 느낄 수 있는 행사가 열린다.

2021년 '창덕궁 달빛기행' 현장[사진=국가유산청 제공]

AD

국가유산청 궁능유적본부와 국가유산진흥원은 다음 달 4일부터 10월 26일까지 매주 목∼일요일에 '창덕궁 달빛기행' 행사를 연다고 12일 밝혔다. 창덕궁에서 열리는 야간 관람 프로그램이다. 밤길을 밝히는 청사초롱을 들고 전문해설사와 함께 인정전, 낙선재, 연경당 등 궁궐 전각 곳곳을 둘러보며 전통 공연을 즐긴다. 과거 왕들이 자연 풍광을 느끼며 쉬던 후원 일대도 둘러본다.

행사는 1·2부로 나눠 하루 여섯 차례 유료로 진행된다. 회차당 인원은 스물다섯 명이다. 참여하려면 티켓링크에서 응모해야 한다. 오는 13일 오후 2시부터 19일 오후 11시 59분까지 계정(ID)당 한 번 신청할 수 있다. 당첨자는 22일 오후 2시부터 26일까지 예매해야 한다. 만 65세 이상, 장애인, 국가유공자는 전화로도 예매할 수 있다. 잔여석은 27일 오후 2시부터 선착순으로 판매된다.

한편 다음 달 3일부터 11월 3일까지 경복궁에선 왕실의 별식을 만들던 생과방을 활용한 행사가 열린다. 조선왕조실록, 동의보감 등 옛 기록을 토대로 구성한 궁중다과와 약차를 즐기고, 가을 분위기에 맞게 조성된 사진 촬영 구역에서 추억을 남길 수 있다. 무형유산 전승자들이 만든 보석함, 이층장 등 각종 공예품도 감상할 수 있다.





AD

이 행사 역시 13일 오후 2시부터 티켓링크에서 먼저 응모해야 한다. 당첨되면 원하는 날짜와 회차를 선택해 예매하면 된다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>