SK쉴더스, 세계 최대 보안 컨퍼런스서 사이버보안 역량 입증

블랙햇 USA 2025·데프콘 33서 교육 세션 및 워크숍 운영

SK쉴더스는 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 규모의 보안 컨퍼런스 '블랙햇(Black Hat) USA 2025'와 글로벌 최대 해커 컨퍼런스 '데프콘(DEF CON) 33'에서 교육 세션 및 워크숍을 운영하며 사이버보안 글로벌 경쟁력을 입증했다고 12일 밝혔다.

SK쉴더스가 참가한 블랙햇 USA는 매년 2만 명 이상의 글로벌 보안 전문가와 기업 최고정보보호책임자(CISO)들이 참석해 최신 보안 위협과 연구 성과를 공유하는 컨퍼런스다. DEF CON은 30년 넘는 역사를 자랑하는 세계 최대 해킹 컨퍼런스로, 전 세계의 해커와 보안 전문가들이 한자리에 모여 최신 공격 기법과 대응 방안을 교류한다.

SK쉴더스의 화이트 해커 그룹 EQST(이큐스트)가 지난 8일 미국 라스베이거스 컨벤션센터에서 열린 세계 최대 규모의 해킹 컨퍼런스 데프콘(DEF CON)33에서 워크숍을 진행하고 있다. SK쉴더스

SK쉴더스는 4일과 5일 양일간 블랙햇 USA에서 'Chrome V8 익스플로잇 핵심 가이드'를 주제로 크롬 브라우저의 핵심 엔진인 V8 취약점을 다룬 실습 교육을 진행했다. 이번 교육은 SK쉴더스가 자체 개발한 보안 실습 플랫폼 'EQST LMS(Learning Management System)'를 통해 진행됐다. EQST LMS는 별도의 프로그램 설치 없이, 노트북만 있으면 웹 브라우저만으로 실습 환경에 접속할 수 있어 수강생들에게 높은 편의성을 제공했다.

또한, SK쉴더스는 지난 8일 DEF CON 33에서 크롬 V8 엔진 해킹에 필요한 분석 역량과 해킹 기법의 핵심을 담은 3시간 분량의 워크숍을 진행했다. DEF CON 세션 역시, 이론 강의와 함께 대표적인 실습 문제를 함께 풀어보는 형태로, 초보자도 브라우저 해킹의 기본 원리를 쉽게 이해하고 대응 방안을 학습할 수 있도록 구성했다.





김병무 SK쉴더스 사이버보안 부문장(부사장)은 "세계 최고 수준의 컨퍼런스 두 곳에서 전 세계 해커들을 대상으로 교육 세션을 운영한 것은 SK쉴더스의 사이버보안 역량이 국제 무대에서 가치를 인정받은 의미 있는 성과"라며, "앞으로도 글로벌 보안 과제를 선제적으로 연구·해결하고, 급격히 변화하는 사이버 위협 환경 속에서 대응 전략을 제시하는 리딩기업으로 자리매김하겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

