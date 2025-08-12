하나카드, 트래블로그 가입 900만명 돌파…환전액 4.5조

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"무료환전·수수료 면제 등 월 74억원 절감"

하나카드는 '트래블로그' 서비스 가입자 수 900만명을 돌파했다고 12일 밝혔다.

하나금융그룹 대표상품 트래블로그 가입자 수가 900만명을 돌파했다. 하나카드

AD

트래블로그는 24시간 365일 모바일 환전으로 현금 없는 여행을 선도하는 하나금융그룹의 대표 해외여행 서비스다. 2023년 1월 해외 체크 점유율 1위에 올라선 뒤 30개월 연속 1위를 차지했다.

2022년 7월18일 출시한 트래블로그는 2023년 6월 가입자 100만명을 시작으로 같은해 11월 300만명, 지난해 6월 500만명을 넘어섰다. 이후 불과 1년여만에 900만명을 돌파했다. 올해 안에 트래블 서비스 사상 최초로 가입자 1000만명을 확보할 것으로 보인다.

국내 5대 금융그룹 최초로 글로벌 결제 네트워크 브랜드인 마스터, 비자, 유니온페이와 트래블로그 카드를 출시해 선택의 폭을 넓혔다.

카카오페이와 제휴해 '카카오페이 트래블로그 체크카드'를 론칭했다. 신세계백화점과 제휴해 '신세계 트래블GO 하나카드'를 출시했다.

'원더카드 2.0'에는 트래블로그 스위치 기능을 탑재했다. 국내에선 신용카드로, 해외에선 트래블로그로 사용할 수 있도록 했다.

환전액도 4조5000억원을 돌파했다. 출시 18개월만에 환전액 1조를 돌파한 이후 약 20개월 만에 4배 이상 증가했다.

트래블로그는 실시간 환전 문화를 선도했다. 과거에는 영업시간 중 은행을 방문해 환전을 하거나 모바일 환전 후 인천공항에서 외화를 찾았다. 트래블로그 출시 후 항공권 예약부터 숙박, 투어·액티비티까지 해외여행의 여정이 모두 디지털(모바일)화됐다.

트래블로그 손님이 아낀 돈은 2700억원을 넘는 것으로 집계됐다. 환율우대 100%, 해외이용 수수료 면제, 해외 현금자동입출금기(ATM) 인출수수료 면제를 트래블 서비스 표준으로 정착시켰다.

출시일부터 지난 6일까지 트래블로그 3대 주요 혜택으로 손님이 아낀 금액을 집계한 결과 58종 통화 무료환전(환율우대100%)으로 아낀 환전 수수료는 1597억원, 해외 이용수수료 면제로 아낀 금액은 734억원, 해외 ATM 인출수수료 면제로 아낀 돈은 398억원이 넘는 것으로 집계됐다.

이를 환산하면 트래블로그 이용 소비자는 매일 약 2억4000만원, 월 약 73억7000만원 이상의 수수료를 아낀 것이다.





AD

성영수 하나카드 사장은 "트래블로그는 하나금융그룹이 가장 잘 할 수 있는 환전과 결제 그리고 여행이라는 콘텐츠가 결합 된 혁신서비스"라며 "연말 1000만 가입자 달성은 물론 '모두의 트래블로그'가 될 때까지 최고의 가치와 최상의 손님 경험을 제공하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>