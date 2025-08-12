'尹안보실' 임종득 의원, 채상병 특검 피의자 출석

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전하규 대변인도 재소환



윤석열 정부에서 국가안보실 2차장을 지낸 임종득 국민의힘 의원이 12일 피의자 신분으로 채상병 특검(이명현 특별검사)에 출석했다.

임종득 국민의힘 의원. 김현민 기자

임 의원은 이날 오전 9시3분께 서울 서초구 특검 사무실로 출석했다. 그는 윤 전 대통령이 기록 회수 관련 직접 지시를 내렸는지, 기록 회수를 지시한 적 있는지, 사건의 경찰 이첩 이후 김계환 전 해병대사령관 등과 나눈 연락 내용이 무엇인지를 묻는 취재진 질문에 답하지 않고 조사실로 향했다.

임 의원은 채상병 사건 기록의 경찰 이첩을 보류하고 회수하도록 했다는 의혹 등과 관련해 직권남용 권리행사 방해 등 혐의로 입건된 상태다. 앞서 특검팀은 지난달 11일 임 의원의 자택과 여의도 국회의원 사무실 등을 대상으로 압수수색을 해 관련 자료를 확보한 바 있다.

임 의원은 윤 전 대통령이 2023년 7월 31일 대통령실 외교안보 수석비서관 회의에서 채상병 사건 초동조사 결과를 보고받고 격노했다는 소위 'VIP 격노' 회의엔 개인 휴가 일정이 겹쳐 참석하지 않았다. 하지만 이틀 뒤 해병대 수사단이 채상병 사건을 경찰에 이첩한 당일 임기훈 전 국방비서관, 김 전 사령관 등과 긴밀히 연락을 주고받은 것으로 알려졌다.

특검팀은 당시 임 의원이 국방부와 해병대, 대통령실 관계자 등과 어떤 연락을 주고받았는지를 확인하고, 채상병 사건 기록의 회수에 관여했는지, 이 과정에서 윤 전 대통령으로부터 어떤 지시를 받았는지 등을 들여다볼 방침이다.





한편, 채상병 사건 당시 브리핑 취소와 언론 대응에 관여한 혐의를 받는 전하규 국방부 대변인도 이날 2차 참고인 조사를 받기 위해 특검에 출석했다. 특검팀은 전 대변인을 대상으로 초동조사 장관 보고 당시 상황과 보고 전후로 이뤄진 국방부 회의, 언론 브리핑 취소 대응 및 국방부 '괴문서' 유포 경위 등을 조사할 계획이다.





곽민재 기자 mjkwak@asiae.co.kr

