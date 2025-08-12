[컨콜]엔씨소프트 "내년 7개 신작 출시…2조원대 연매출 가능"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"분기별로 쏠리지 않게 촘촘히 출시 예정"

리니지M 중국 진출 등 레거시IP 지역 확장

엔씨소프트 판교 R&D센터. 엔씨소프트 제공

홍원준 엔씨소프트 최고재무책임자(CFO)는 12일 2분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "4분기 한국과 대만 출시 예정인 '아이온2'를 시작으로 내년에는 7개 신작을 출시할 예정"이라며 "'브레이커즈', '타임테이커즈', 'LLL'과 스핀오프 게임 4종 등 다양한 신작들을 분기별로 쏠리지 않게 촘촘히 출시할 것"이라고 말했다.

브레이커스는 내년 1분기, 타임테이커즈는 2분기, LLL은 늦어도 3분기 전에 출시를 계획하고 있다. 스핀오프 게임 4종은 분기별로 선보인다.

이어 "레거시 IP의 안정적인 지역 확장에 신작 매출이 추가되면 지난 실적 발표에서 박병무 공동대표가 밝힌 내년도 예상 매출 2조~2조5000억원은 충분히 달성할 것으로 본다"고 덧붙였다. 내년에 리니지M과 리니지2M은 중국으로, 리지니W는 동남아로 진출을 계획하고 있다.





신성장 동력 확보를 위해 모바일 캐주얼 섹터 사업에도 적극 나선다. 홍 CFO는 "모바일 캐주얼 게임 확보는 글로벌 시장 진출을 위한 주요 전략"이라며 "투자 및 인수합병(M&A) 기회를 지속해서 발굴하고 있고, 당사 인공지능(AI) 기술을 접목해 고도화할 예정"이라고 설명했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

