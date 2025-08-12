외인·기관 매수세에 코스피 강보합 출발…삼전·SK하닉 강세

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

간밤 미국 증시의 약세 마감에도 불구하고 국내 증시가 강보합으로 개장했다.

12일 오전 9시20분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.81% 오른 3232.61에 거래되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 2.98포인트(0.09%) 오른 3209.75에 장을 열었다.

외국인과 기관이 각각 791억원, 101억원 순매수 중인 가운데 개인은 910억원 순매도 중이다.

12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 스크린에 코스피와 환율이 표시돼 있다. 이날 코스피 지수는 전장보다 2.98포인트(0.09%) 오른 3209.75로 출발했다. 연합뉴스

장 초반 시가총액 상위 종목은 대체로 오르고 있다. 변동폭은 크지 않은 모습이다.

삼성전자(0.56%), SK하이닉스(0.75%), 삼성전자우(0.52%), 한화에어로스페이스(0.34%), 두산에너빌리티(1.01%), 현대차(0.47%), KB금융(1.24%), HD현대중공업(0.54%) 등은 오르고 있다. 반면 LG에너지솔루션(-0.64%), 삼성바이오로직스(-0.48%) 등은 내리고 있다.

같은 시간 코스닥은 0.71% 오른 817.58에 거래되고 있다. 코스닥은 이날 1.27포인트(0.16%) 오른 813.12에 출발했다.

개인과 기관이 각각 72억원, 37억원 사들이는 가운데 외국인이 124억원 순매도하고 있다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 알테오젠(0.35%), 펩트론(0.50%), HLB(2.70%), 리가켐바이오(0.03%), 레인보우로보틱스(0.18%), 에이비엘바이오(2.32%), 삼천당제약(0.22%) 등은 오름세다. 반면 에코프로비엠(-0.52%), 에코프로(-0.92%), 파마리서치(-1.32%) 등은 내림세다.

한편 이날 오전 9시 기준 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 1.20원(0.09%) 내린 1391.30원에 거래되고 있다.





앞서 뉴욕증시의 3대 주요 지수는 11일(현지 시각) 약세로 마감했다. 7월 소비자물가지수(CPI) 발표가 하루 앞으로 다가와 경계심이 강해진 영향이다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr

