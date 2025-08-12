창원소방본부, 전국 최초 '구급대원 소통·공감능력 향상 교육' 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구급대원 심리적 지원

시민 정서적 지지 강화 앞장



경남 창원소방본부는 소방청 구급역량개발팀의 지침에 따라 구급대원의 소통과 공감 능력을 높이고, 외상후스트레스장애(PTSD) 등 심리적 어려움의 예방·관리를 위해 「구급대원 소통·공감능력 향상 교육」을 전국 최초로 실시했다.

구급대원 소통·공감능력 향상 교육 단체 사진.

이번 교육은 11일부터 13일까지 3일간 경남대학교 창조관에서 창원소방본부 소속 구급대원 270명을 대상으로 진행된다.

교육 과정은 ▲구급 현장에서 필요한 효과적인 소통 및 공감법 ▲스트레스와 트라우마 예방·관리 방안 ▲마음 건강과 자기관리 등 이론과 실습을 병행했다.

특히, '본부장님과 구급대원의 만남' 시간을 마련해, 대원들이 현장의 어려움과 건의 사항을 직접 나누고 소통하는 자리를 가졌다.

이상기 창원소방본부장은 "이번 교육이 현장 구급대원 여러분의 심리적 회복력과 시민에 대한 공감 능력을 한층 높이는 계기가 되길 바란다"며 "심리적으로 건강한 구급대원이 시민 곁에서 보다 따뜻하고 안심할 수 있는 소방 서비스를 제공할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





한편 창원소방본부는 앞으로도 소방청 구급역량개발팀의 정책을 선도적으로 이행하며, 구급대원의 전문성과 심리적 복지 향상을 위해 적극적으로 노력할 방침이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

