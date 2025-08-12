차주영, 광복 80주년 특별전 도슨트…'항일유산' 알린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서경덕 교수 기획… 광복 80주년 기념

덕수궁 돈덕전서 10월12일까지

배우 차주영이 서경덕 성신여대 교수와 함께 광복 80주년을 기념하는 '빛을 담은 항일유산' 특별전에 도슨트로 나섰다.

차주영이 서경덕 교수가 기획한 광복 80주년 특별전에 도슨트로 나선다. 서경덕 교수

국가유산청 주최로 12일부터 10월12일까지 서울 덕수궁 돈덕전에서 열리는 이번 특별전에서 차주영은 주요 전시물 설명을 자신의 목소리로 전달한다. 관람객들은 전시물의 네임 카드 옆 QR코드를 스캔하면 차주영의 해설을 들을 수 있다.

이번 전시에는 안중근 유목, 항일 의병 관련 문서, 진관사 태극기, '말모이' 원고, 미사일록, 김구 서명문 태극기 등 다양한 독립운동 유산이 소개된다.

특별전에서 선보이는 진관사 태극기. 서경덕 교수

전시를 기획한 서 교수는 "지난주 차주영과 함께 항일 독립운동 문화유산을 국내외에 알리는 다국어 영상을 먼저 공개했다"며 "관람객들이 항일 역사를 보다 쉽게 이해할 수 있도록 대중적으로 친숙한 셀럽의 목소리로 전시물을 소개했다"고 설명했다.

차주영은 "먼저 영상을 시청한 후 특별전에도 많은 관람객이 방문해 도슨트 설명을 잘 활용해 주셨으면 한다"고 전했다.





국가유산청과 서 교수는 오는 9월 항일독립 문화유산을 주제로 한 또 다른 다국어 영상을 선보일 예정이다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

