'현장 경영' 이호정 SK네트웍스 대표, 사업장 안전 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

워커힐 호텔앤리조트

정부통신사업부 수도권 물류센터 등 찾아

시설 및 안전 현황 직접 점검

이호정 SK네트웍스 대표이사가 사업 현장을 찾아 직접 안전을 점검하는 현장 경영 행보를 강화하고 있다.

12일 SK네트웍스에 따르면 이 대표는 여름철 외부 사업 현장을 찾아 구성원들을 격려하고 안전 관리 실태를 살펴보는 활동을 이어가고 있다.

지난달 23일에는 워커힐 호텔앤리조트에서 피자힐, 산책로, 더글라스 하우스 등 고객 체험 공간은 물론, 관제실, 기계실, 주방 등 구성원들이 근무하는 공간까지 꼼꼼히 살피며 시설과 안전 현황을 직접 점검했다. 최근 기록적인 폭염이 이어지는 가운데, 온열질환 예방 조치 등 구성원들의 건강 관리 현황을 최우선으로 챙기며 안전한 근무 환경을 강조했다는 후문이다.

앞서 지난달 14일에는 경기도 이천시에 위치한 정보통신사업부 수도권물류센터를 방문해 구성원들의 상반기 노고를 격려하고 소통의 시간을 가졌다. 더불어 물류센터 작업 환경을 면밀히 살펴보며 구성원 근무 공간의 안전·보건 현황을 확인했다.

이 대표는 평소에도 소통 경영을 강조해오고 있다. 올해 초부터 매달 임직원들과 직접 만나 사내 의견을 경청하고, 사내 방송에 출연하는 등 소통 행보를 강화해왔다. 또한 매년 경영현황 설명회를 열고 회사의 현황과 미래 전략을 투명하게 공유하며 회사의 비전을 제시하기도 했다.





AD

SK네트웍스는 구성원 건강 케어 프로그램을 운영, 미세먼지·폭염 등 이슈에 대한 선제적인 안전·보건 관리 활동 등을 이어왔다고 강조했다. 이 사장은 "회사의 가장 중요한 자산은 현장에서 최선을 다하는 구성원들이다. 이들의 목소리를 경청하고 안전한 업무 환경을 만드는 것이 경영의 최우선 과제"라며 "직원들이 자부심을 갖고 역량을 마음껏 발휘할 수 있는 기업문화를 통해 고객과 사회로부터 더욱 신뢰받는 기업으로 거듭날 것"이라고 밝혔다.

이호정 SK네트웍스 대표이사(사진 맨 앞줄)가 워커힐 호텔앤리조트를 찾아 시설 및 안전 현황을 직접 점검하고 있다. SK네트웍스 제공

AD





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>