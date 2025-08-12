한국형 오펜하이머 키운다…"AI 선도 위해 4대 과기원 정책·재정 지원"

구윤철 부총리-4대 과기원 총장 만남
조기 박사 학위 통한 오펜하이머 양성
내년도 정부 예산안에 사업 포함 예정
구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 12일 "대한민국이 인공지능(AI) 초혁신 경제 시대를 선도하는 국가로 도약하는 과정에서 4대 과학기술원이 지역-국가-글로벌 혁신 네트워크 허브로 역할을 하기 위해 필요한 정책·재정 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
구 부총리는 이날 정부서울청사에서 한국과학기술원(KAIST)·광주과학기술원(GIST)·대구경북과학기술원(DGIST)·울산과학기술원(UNIST) 등 4대 과기원 총장, 구혁채 과학기술정보통신부 1차관이 참석한 조찬 간담회에서 "4대 과기원 간 정례 협의체를 통한 협력, 역할 분담 및 특성화"를 당부하며 이같이 언급했다.
이번 간담회는 AI 기술을 중심으로 초혁신 경제로 전환하는 것이 우리 경제의 새로운 경제 동력 확보에 필수적이라는 인식 하에 마련됐다. 참석자들은 이 자리에서 AI 등의 활용을 통한 초혁신 경제 구현 전략과 4대 과기원의 권역별 혁신 거점 역할 등을 논의했다.
구 부총리는 추격형 경제에서 벗어나 선도형 경제로 전환하기 위해서는 초혁신 경제 생태계 구축과 기업 경쟁력 제고 등 본격적인 경제 대혁신에 전력을 다해야 한다고 강조했다. 또 4대 과기원이 우수한 연구 역량과 인프라를 바탕으로 권역별 거점으로서 핵심 역할을 해야 한다고 말했다.
구 부총리는 구체적으로 ▲지역 혁신 생태계 구심점 역할 ▲AI 기반 전환 및 고도화가 지역 전략 산업 맞춤형으로 진행될 필요성 ▲AI 기반 혁신 스타트업 발굴·육성 ▲AI 핵심 전문 인력 양성 필요성 등을 4대 과기원에 요구했다.
정부의 적극적인 지원을 기반으로 ▲대형 집단·융합 연구를 위한 4대 과기원 연계 기관전략개발단(ISD) 사업 신규 추진 ▲AI+ 과학기술 국가대표 포닥(박사후 연구원) 양성 확대 ▲조기 박사 학위 과정(11→6년)을 통한 '한국형 오펜하이머 양성' 등 4대 과기원을 활용한 혁신 생태계 구축 의지를 밝히기도 했다. 해당 사업들은 이달 발표되는 내년도 정부 예산안에 포함될 예정이다.
4대 과기원 총장들은 "과기원이 지역 혁신 생태계의 중심으로서 피지컬 AI, 에너지 등 국가 미래 전략 산업을 선도할 창의적 융합형 인재를 양성할 것"이라며 "나아가 일반 국민들의 AI 역량을 강화할 수 있도록 지원해 초혁신 경제 구현에 기여하겠다"고 했다.
지금 뜨는 뉴스
구 차관은 "우리나라를 대표하는 초혁신 연구 및 핵심 인재 양성 기관으로 성장한 4대 과기원이 지역 기업, 지역 거점 대학, 지방자치단체 등과 더욱 긴밀히 협력해 가도록 과기정통부도 노력하겠다"고 말했다.
세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>