서울 대학가 월세 4.5% 하락…관리비 더 올라 부담은 그대로

서울 대학가 월세 작년 대비 4.5% 하락
관리비는 3.3% 올라 부담은 비슷
서울 주요 대학가 원룸 월세가 1년 새 평균 4.5% 내렸지만 관리비가 오르면서 세입자 체감 부담은 크게 줄지 않았다. 일부 지역은 월세는 내려도 관리비 인상 폭이 커 결국 '조삼모사'라는 반응이 나온다.
부동산 정보 플랫폼 다방이 12일 공개한 7월 서울 주요 10개 대학 인근 원룸 평균 월세 분석에 따르면 보증금 1000만원짜리 서울 대학가 원룸(전용면적 33㎡ 이하) 평균 월세는 58만1000원으로 지난해보다 월세가 4.5% 하락한 것으로 집계됐다.
월세 하락 폭이 가장 큰 지역은 서울대 인근으로 지난해 50만원에서 올해 42만3000원으로 15.4% 내렸다. 이어 중앙대 인근이 55만원에서 47만7000원으로 13.3%, 한국외대 인근이 65만원에서 58만2000원으로 10.5% 줄었다. 성균관대(-5.6%), 이화여대(-4.2%), 서강대(-3.6%), 연세대(-2.5%) 인근 원룸 역시 모두 평균 월세가 하락하는 모습을 보였다.
반면 한양대 인근은 같은 기간 월세가 55만원에서 57만5000원으로 4.5%, 고려대 인근은 58만원에서 59만9000원으로 3.3% 올라 상승세를 보였다.
평균 관리비는 예외 없이 대부분이 올랐다. 특히 고려대 인근은 7만원에서 8만3000원으로 18.6% 뛰며 가장 높은 상승세를 기록했다. 한양대 인근은 6만원에서 7만원으로 16.7%, 이화여대 인근도 9만원에서 10만1000원으로 12.2%가 오르며 상승 폭이 크게 나타났다. 결과적으로 월세가 내려도 관리비가 올라 세입자 체감 월세는 비슷하다는 의견이 나온다.
박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
