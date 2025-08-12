글로벌탄소중립솔루션펀드 수탁고 500억 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한자산운용은 '신한글로벌탄소중립솔루션펀드'가 수탁고 500억원을 돌파했다고 12일 밝혔다.

올해 들어 370억원이 자금이 신규로 유입되며, 글로벌 시장 변동성 속에서도 신한자산운용 주식형 펀드에 대한 투자자 신뢰와 관심이 커지고 있다.

펀드평가사 KG제로인에 따르면 해당 펀드는 최근 1년 수익률이 77.75%로 글로벌 주식 유형 펀드 중 1위를 기록했다. 3개월, 9개월 수익률도 각각 35.05%, 37.36%로 중·단기 구간에서 우수한 성과를 나타냈다.

신한글로벌탄소중립솔루션펀드는 탄소중립 달성을 위한 솔루션을 제공하며, 경제적 가치를 창출하는 글로벌 기업에 투자하는 펀드다. 발전, 수소, 순환경제, 모빌리티, 인공지능(AI) 등 5가지 핵심 테마를 바탕으로 개별 기업을 심층 분석해 포트폴리오를 구성했다. 시장 상황에 맞춘 적극적인 포트폴리오 조정을 통해 시장 대비 초과성과를 실현하고 있다.

신한자산운용 주식운용본부 김주영 이사는 "국내 주식시장은 AI 산업 주도 성장과 신정부 정책으로 점진적인 상승세가 이어지고 있다"며 " 미국 시장 역시 메그니피센트7(M7)의 견조한 실적과 금리 인하 기대 속에 유동성 확장 국면이 가속화되며 추가 상승 여력이 크다"고 말했다.





이어 "미국과 국내 주요 성장주를 선별해 국가 간 균형 잡힌 포트폴리오를 구성한다"며 "각국 시장에서 주목받는 신성장 사업에 선제적으로 투자하여 안정적인 초과 수익을 추구하고 있다"고 덧붙였다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

