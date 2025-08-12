코스포, 베트남과 양국 스타트업 지원 협력 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"글로벌 네트워크 확장 중요한 한걸음"

코리아스타트업포럼은 베트남 국가혁신센터(NIC)와 양국 스타트업 혁신 생태계 구축을 위한 협력을 약속했다고 12일 밝혔다.

코스포와 NIC는 서울 강남구 마루180에서 한국-베트남 스타트업 간 교류 활성화와 글로벌 생태계 확장을 위한 협력 방안을 논의했다. 현장에는 최지영 코스포 상임이사, 이현재 코스포 대외정책분과위원장(예스퓨처 대표), 부 꾸옥 후이 NIC 센터장 등이 참석했다.

코리아스타트업포럼과 NIC는 서울 강남구 마루180에서 한국-베트남 스타트업 간 교류 활성화와 글로벌 생태계 확장을 위한 협력 방안을 논의했다. 코리아스타트업포럼

AD

양측은 각국 스타트업을 지원하는 핵심 기관으로서 한국과 베트남 스타트업 생태계의 협력 가능성을 집중적으로 논의했다. 코스포는 글로벌 스타트업 페스티벌 '컴업(COMEUP)', 스타트업 글로벌 진출 지원 프로그램 '코스포 비즈니스 트립' 등 국내 스타트업을 대상으로 한 투자·육성 정책을 설명했다. 한국 스타트업의 베트남 시장 진출 사례로 예스퓨처가 운영하는 외국인 유학생·노동자 플랫폼 '비비자(VIVISA)'의 사업 모델을 소개했으며, NIC는 향후 한국 스타트업을 위한 다양한 협업 프로그램을 제안했다.

코스포는 "이번 논의는 특히 11일 열린 이재명 대통령과 또 럼 베트남 공산당 서기장의 정상회담 기간과 맞물려 진행돼 의미가 깊다"며 "NIC가 베트남-한국 정상회담 사절단의 일원으로 방한하면서 코스포 방문을 요청한 만큼, 이번 만남은 한국 스타트업의 글로벌 도약을 지원하는 코스포의 미션을 상징적으로 보여준다"고 설명했다.





AD

최지영 코스포 상임이사는 "이번 만남은 한국-베트남 스타트업이 함께 성장할 수 있는 실질적인 교류와 공동 프로그램을 만들어가는 동시에 코스포가 추진하는 글로벌 네트워크 확장의 중요한 한 걸음"이라며 "앞으로도 한국 스타트업이 베트남을 비롯한 아세안 시장에 활발히 진출하고, 동시에 국내 시장에 글로벌 스타트업을 유치하는 선순환 구조를 만들어가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>