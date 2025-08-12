"민생회복 소비쿠폰으로 절반 이상 매출 증대…고객 유입도 증가"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전체 55.8% 매출 증대 효과

업종별로는 도매업이 가장 커

소상공인의 절반 이상이 민생회복 소비쿠폰으로 인한 매출 증대 효과를 누렸다고 응답했다. 방문 고객 수 역시 눈에 띄게 증가해 전통시장 및 골목상권에 실질적인 활력을 불어넣고 있는 것으로 조사됐다.

12일 소상공인연합회는 전국상인연합회와 함께 '민생회복 소비쿠폰 효과성 실태조사'를 실시한 결과, 소상공인의 매출 증대와 고객 유입에 긍정적인 영향을 미친 것으로 조사됐다고 밝혔다. 이번 조사는 일반 골목상권 및 전통시장의 도·소매업, 숙박업, 식음료업, 교육서비스업 등에 종사하는 일반 소상공인 2035명을 대상으로 지난 5일부터 7일까지 3일간 온라인 설문으로 진행한 것이다. 일반 골목상권에서 매장을 운영하는 소상공인 응답자는 1347명, 전통시장 소상공인 응답자는 688명이었다.

조사 결과에 따르면, 민생회복 소비쿠폰 사용 이후 전체 소상공인의 55.8% 사업장에서 매출이 증가했으며, 특히 매출이 증가한 사업장의 절반 이상인 51.0%가 10~30%의 증가율을 보인 것으로 나타났다. 업종별로 보면 도매업이 68.6%로 매출 증대 효과를 본 비율이 가장 높았으며, 식음료업(음식점·카페 등)이 52.6%로 조사됐다.

방문 고객 수 변화 역시 긍정적으로 나타났다. 전체 51.8%의 사업장에서 방문 고객 수가 증가했으며, 이 중 52.1%가 10~30%의 고객 증가율을 경험했다고 응답했다. 이는 소비쿠폰이 단순한 매출 증대를 넘어 실제 고객 유입을 통해 상권에 활력을 불어넣었음을 의미한다.

소비자의 골목상권 유입 측면에서도 긍정적이었다. 전체 응답자의 75.5%가 '소비쿠폰이 전통시장과 골목상권 이용을 유도하는 데 효과적이었다'고 답했다. 아울러 전체 63.0%는 '소비쿠폰 사용이 소비 진작에 도움이 됐다'고 했다.

민생회복 소비쿠폰에 대한 인지도는 99.5%에 달해 대부분의 소상공인이 해당 정책을 인지하고 있는 것으로 나타났다. 또 조사에 참여한 소상공인들의 70.3%가 민생회복 소비쿠폰 정책에 대해 만족한다고 응답해 높은 만족도를 보였다. 향후 유사 정책의 추가 시행 필요성에 대해서도 70.1%가 동의했다.

다만, 정책 개선 방안으로는 '골목상권에 집중될 수 있도록 사용처 제한(49.8%)'과 '쿠폰 금액 확대(47.4%)'가 주로 언급됐다. 정책 효과를 극대화하기 위한 세심한 설계가 필요하다는 지적이다.





송치영 소상공인연합회장은 "민생회복 소비쿠폰은 단순히 소비를 늘리는 것을 넘어, 소상공인들이 위기를 극복하고 재도약할 수 있는 중요한 발판이 되고 있다"며 "이번 조사 결과를 바탕으로 소상공인들이 실질적으로 체감할 수 있는 정책들이 지속해서 펼쳐지기를 바라며 소상공인 경기 활성화를 위해 힘을 하나로 모아나가는데 주력할 것"이라고 말했다.





