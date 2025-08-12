삼성화재, '애니핏 플러스' 비대면 진료 서비스 도입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

나만의닥터와 협업…언제 어디서나 진료·처방·약 수령

삼성화재는 비대면 진료 플랫폼 나만의닥터와 협업해 자사 디지털 헬스케어 서비스 '애니핏 플러스'에서 비대면 진료 연계 서비스를 시작한다고 12일 밝혔다.

지난 7일부터 애니핏 플러스 이용자는 애플리케이션 내 비대면 진료 서비스 배너를 통해 언제 어디서나 손쉽게 진료 서비스를 이용할 수 있게 됐다.

나만의닥터 앱을 설치한 이용자는 처방받은 약의 수령 약국을 직접 선택하고 원하는 시간에 약을 받을 수 있다.

나만의닥터는 의료 마이데이터 규제 샌드박스 승인 플랫폼이다. 마이데이터 기반 건강관리, 맞춤형 질환관리 등 삼성화재의 중장기 헬스케어 전략과 연계해 다양한 협업을 해나갈 예정이다.

삼성화재가 자체 의료비 청구 데이터를 분석한 결과 비대면 진료 플랫폼 이용 고객은 피부질환, 당뇨, 고혈압, 고지혈증 등 만성질환 관리를 목적으로 해당 서비스를 활용하고 있는 것으로 나타났다.

이해성 삼성화재 헬스케어사업팀 상무는 "비대면 진료는 특히 지속적 관리가 필요한 만성질환자의 건강행동 이행률을 높이는 데 효과가 있다"며 "앞으로도 고객의 일상을 든든하게 지키고 삶의 질 향상을 위한 실질적 지원을 이어갈 것"이라고 말했다.





선재원 나만의닥터 대표는 "삼성화재와 함께 24시간 언제 어디서나 접근 가능한 진료환경을 제공할 수 있어 의미가 있다"며 "앞으로 의료 마이데이터 연계, 만성질환 특화 관리 등으로 서비스를 확장해 고객 건강 전반을 체계적으로 지원하겠다"고 했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

