기보, 영업점 안전보건 관리감독자 워크숍 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"현장 중심의 안전문화 확립"

기술보증기금은 안전문화 확산과 안전관리 역량 강화를 주제로 영업점 안전보건 관리감독자·담당자 워크숍을 개최했다고 12일 밝혔다.

이번 워크숍은 기보의 안전관리 체계를 종합 점검하고 실무자의 안전관리 역량을 제고하기 위해 추진됐다. 행사에는 안전관리 업무 담당자와 영업점별 안전보건 관리감독자가 참석해 다양한 현장의 목소리를 공유했다.

김종호 기술보증기금 이사장(가운데)이 11일 '영업점 안전보건 관리감독자, 담당자 워크숍'을 주재하고 있다. 기술보증기금

AD

워크숍에서는 ▲신정부의 안전보건 정책 동향 ▲기보의 안전보건 목표 및 추진전략 ▲기보의 안전보건경영체계 운영 현황 등을 주제로 심도 있는 논의가 이어졌다. 참석자들은 현장에서 발생할 수 있는 '아차사고'를 예방하기 위한 다양한 아이디어와 개선 방안을 공유하며 실효성 있는 안전관리 방안을 모색했다.

김종호 기보 이사장은 "안전관리는 매뉴얼이 있어도 현장에서 작동하지 않으면 의미가 없다"며 "조직 전체가 능동적으로 안전문화를 실천하고 생활화하는 습관이 중요하다"고 강조했다.





AD

한편 기보는 전 임직원을 대상으로 안전보건 교육을 확대하고 안전보건경영시스템(KOSHA-MS) 고도화와 도급사업 안전관리 강화 등 다각적 노력을 통해 조직 전반의 안전문화와 안전보건 관리 수준을 높여 나가고 있다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>