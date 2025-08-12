경기교통공사, ‘똑타’ 앱 130만 다운로드 이벤트 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

똑타 누적 다운로드 수 130만 돌파 기념 경품 지급

140만·150만 돌파 시 추가 이벤트 실시 예정

경기교통공사(사장 민경선)는 지난 11일 '똑타' 누적 다운로드수 130만 돌파를 기념해 경품 지급 이벤트를 진행했다고 12일 밝혔다.

민경선 경기교통공사 사장이 지난 11일 '똑타' 누적 다운로드수 130만 돌파를 기념해 경품 지급 이벤트를 진행하고 있다. 경기교통공사 제공

경기교통공사가 운영하는 '똑타'는 '똑똑하게 타다'라는 뜻으로 똑버스, 공유자전거, 공유킥보드(PM), 택시 등 이동수단을 호출, 결재가 가능하고 시내버스와 지하철의 실시간 운행정보를 제공하는 통합교통플랫폼 앱이다.

2023년 서비스를 시작한 똑타는 서비스 지역과 수단을 지속적으로 확대하며 이용자가 꾸준히 늘어, 7월 31일 누적 다운로드 130만 건을 돌파했다.

이를 기념해 공사는 130만번째 다운로드 달성일에 똑타에 가입한 회원 중 무작위 추첨으로 당첨자를 선정했다. 당첨자는 화성시 봉담읍에서 똑타앱을 다운로드 한 김모 회원이다. 경기교통공사는 11일 당첨자에게 온누리상품권 30만원을 지급하는 수여식을 진행하였다.

이벤트는 향후 140만·150만 다운로드 달성 시에도 실시 예정이다. 140만 달성 시에는 온누리상품권 30만원, 150만 달성 시에는 온누리상품권 50만원을 지급할 계획이다.

이벤트 참여는 똑타 앱을 다운로드 후 회원가입을 진행하면 자동으로 응모가 완료된다. 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 모두 다운로드 가능하며, 간편 회원가입을 통하여 편하게 회원가입이 가능하다.





민경선 사장은 "똑타 서비스를 더 많은 도민이 이용하고 경험했으면 하는 마음에서 이벤트를 기획하게 됐다"며 "이번 이벤트를 통해 똑타를 더욱 알리고 교통플랫폼의 선두 주자로서 나아갈 것"이라고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

