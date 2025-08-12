대법 "보험사 교육매니저도 근로자…퇴직금 지급해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보험사에서 보험설계사를 교육하는 교육 매니저들이 위촉계약을 체결했더라도 근로자에 해당해 퇴직금을 지급해야 한다는 대법원 판단이 나왔다.

12일 법조계에 따르면 대법원1부(주심 서경환 대법관)는 A씨 등 7명이 NH농협생명보험을 상대로 제기한 퇴직금 소송에서 원고 패소한 원심판결을 깨고 사건을 서울남부지법으로 돌려보냈다.

A씨 등 7명은 NH농협생명보험에서 교육 매니저로 근무해오다가 해촉 통보를 받고 퇴사했다. 이들은 NH농협생명보험의 지휘·감독을 받는 교육 매니저로서 종속적 지위에서 보험설계사를 교육·관리한 근로자에 해당한다며 퇴직금을 달라는 소송을 제기했다.

1심은 매니저들이 회사가 지정한 업무를 수행했고 사측이 지휘·감독하며 원고들이 보험사가 정한 근무 시간과 장소에서 일한 점 등을 토대로 이들이 근로자에 해당한다고 판단했다.

하지만 2심은 원고들의 근로자성을 인정하지 않았다. 회사가 위임계약 범위를 넘어 매니저들에게 상당한 지휘·감독을 했다고 보기는 어렵다고 판단했다. 재판부는 "원고들은 고용계약이 아닌 수수료 지급 형식의 위촉계약을 체결했고, 정규직원들과 같은 취업규칙, 복무규정, 인사규정이 적용되지 않았다"고 했다.





대법원은 원심을 뒤집고 근로자성을 인정했다. 대법원은 ▲업무 내용의 결정, 상당한 지휘·감독 ▲근무 시간·장소의 지정 및 구속 ▲근로 제공 관계의 계속성과 전속성 등을 인정해 원고들이 근로자에 해당한다고 판단했다. 재판부는 "회사는 업무 내용을 정하고, 수행 과정에서 상당한 지휘·감독을 했다고 봄이 타당하다"며 "원고들은 업무 개시와 종료 시간, 휴가 사용 여부를 자유롭게 선택했다고 보기 어렵고, 회사가 지정한 근무 시간과 장소에 구속받았다"고 판단했다.





