[클릭 e종목]"인지소프트, 실적 턴어라운드에 주주환원 확대도"

KB증권은 12일 인지소프트에 대해 실적 턴어라운드에 이어 주주환원 확대에 나서고 있다고 분석했다.

임상국 KB증권 연구원은 "인지소프트의 2분기 잠정 실적은 매출액 52억2000만원(전년 동기 대비 +24.2%), 영업이익 6억6000만원으로 흑자전환했다"며 "상반기 누적 매출액은 94억8000만원(전년 동기 대비 +6.0%), 영업이익 10억원으로 완벽한 실적 턴어라운드를 기록했다"고 설명했다. 클라우드(SaaS 부문) 및 유지보수 매출 증가에 힘입어 수익성이 대폭 개선됐으며 하반기에도 매출 증가가 예상된다.

인지소프트는 금융기관의 디지털 금융업무 확산 및 ODS 활성화를 위한 클라우드 기반 전자문서 서비스(Q-Service) 사업을 영위하고 있다. 임 연구원은 "빠른 고령화와 노동인구 감소 상황에서 AI 기술력과 로보틱 솔루션의 가치 상승이 기대된다"며 "딥러닝 기반 이미지 인식 솔루션, 전자문서화 기술, 자동화 로보틱 솔루션이 금융권 업무 효율성 제고와 향후 인력부족을 대체할 수 있다"고 강조했다.

인지소프트의 현 시가총액은 624억원으로, 올 1분기 말 기준 유보율 3666%, 단기 금융성 자산 359억원을 보유하고 있다. 영업 및 기술가치 등을 감안하면 현저한 저평가 상태라는 설명이다.





또 인지소프트는 지난 5일 1주당 현금(중간)배당 1126원을 결정해 시가배당률 6.3% 수준의 배당을 실시했으며 자사주 19.9%, 이익잉여금 약 573억원을 보유해 향후 자사주 소각, 무상증자, M&A 재원 등으로 활용할 수 있는 여력이 있다는 분석이다. 임 연구원은 "우량한 자산가치를 기반으로 향후 M&A를 통한 성장 동력 확보 여부가 주요 포인트"라고 덧붙였다.





