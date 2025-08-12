관악구, NASA 협력리더 야신 박사 초청 AI 특별강연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

19일 오후 2시 관악구청 대강당서

서울 관악구(구청장 박준희)는 미국 존스홉킨스대 수석교수이자 NASA 협력리더인 알하산 야신(Alhassan Yasin) 박사를 초청해 ‘글로벌 인공지능(AI) 트렌드와 기업 적용 전략’을 주제로 특별강연을 연다고 12일 밝혔다.

관악구 제공.

AD

서울상공회의소 관악구상공회와 공동 주관하고 한국정보교육원이 후원하는 이번 강연은 워크숍 형식으로 2개 파트로 나뉘어 진행된다. 구는 AI 대전환 시대에 맞춰 지역 기업과 창업인들이 최신 기술 흐름과 혁신 전략을 이해하는 데 도움을 줄 계획이다.

야신 박사는 ‘스마트시티, 왜 아직도 진행 중인가’와 ‘어떻게 함께 만들 것인가’를 주제로 ▲기업 현장의 AI 활용 사례 ▲글로벌 AI 동향 ▲자율시스템과 복잡계 접근법 등을 소개할 예정이다. 양자역학 기반 머신러닝 등 첨단 분야 연구 경험을 토대로 미래 기술 방향과 영감을 제시한다는 방침이다.

강연 후에는 질의응답과 네트워킹 시간이 마련된다. 워크숍은 이달 19일 오후 2시 관악구청 8층 대강당에서 열리며, 관내 IT 기반 스타트업, 중소상공인, 청년 창업가, 지역 활동가 등이 대상이다. 신청은 홍보 포스터 내 QR코드를 통해 가능하다.





AD

박준희 관악구청장은 “지역 상공회와 해외 석학이 협업하는 첫 사례로, 관악구 기업의 국내외 경쟁력 강화 계기가 될 것”이라며 “기업들이 변화하는 기술 환경에서 안정적이고 지속적으로 성장할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>