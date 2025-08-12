강서구, 재활용선별장 전문업체에 맡겨 선별률·처리량 대폭 개선

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울 강서구(구청장 진교훈)가 재활용선별장 운영을 민간업체에 맡긴 후 선별률과 처리량이 대폭 개선되는 성과를 거뒀다고 12일 밝혔다.

기존에 시설관리공단에서 운영하던 선별장은 전문성 부족으로 선별률이 낮고, 운영비용 부담이 계속 늘어나는 문제가 있었다. 구는 이를 개선하기 위해 올해 4월부터 민간 전문업체에 재활용선별장 운영을 맡겼다.

작업자가 재활용품을 선별하고 있다. 강서구 제공.

그 결과, 올해 4~7월 평균 재활용 선별률은 58.1%를 기록해 전년 평균인 39.4% 대비 약 18.7%포인트나 높아졌다. 지난해 월평균 1679t에 그쳤던 처리량이 올해 같은 기간(4~7월) 월평균 2133t으로 454t 증가했다. 선별장에서 직접 처리되는 비율 또한 기존 75.4%에서 91.7%로 16.3%포인트 상승해 외부 위탁처리 의존도를 크게 줄였다.

작업 환경도 크게 개선됐다. 이전에는 좁은 공간에 재활용품이 오래 쌓여 있어 근로 환경과 안전성에 문제가 있었지만, 개선 후 작업 여건과 안전성이 크게 향상됐다.

한편, 구는 선별장 운영의 최적 방안을 마련하기 위해 지난해 연구용역을 실시한 후 공개입찰을 통해 업체를 선정했다. 이후 지난 4월부터 민간업체가 운영을 시작했다.





진교훈 강서구청장은 "민간대행 전환을 통해 전문성을 강화하고 작업 환경을 개선했을 뿐 아니라, 재활용 효율성까지 크게 높일 수 있었다"며, "앞으로 주민과 환경을 위한 지속 가능한 자원순환 구조를 만들어나가겠다"고 했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

