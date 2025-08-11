상주시, 경북 무궁화 품평회 금상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘삼천리’ 완성도 압도 무궁화 도시 위상 강화

경북 상주시가 '무궁화 도시'로서의 위상을 확고히 했다. 시는 8일 경북 산림환경연구원에서 열린 '2025년 경상북도 무궁화 우수분화 품평회'에서 금상을 차지하며 경북 최정상의 자리를 거머쥐었다.

경북 상주시 무궁화 품평회 금상 수상

이번 대회에서 상주시는 대표분화 '삼천리'를 비롯해 총 10점의 분화를 출품했다. 심사는 ▲출품 수량·관심도를 반영한 정량평가(15점)와 ▲작품성·관리성·심미성·대표성을 종합한 정성평가(85점)를 합산해 진행됐다.

특히 '삼천리'는 짙은 자담심 색감의 깊이 있는 발색, 안정적이면서 힘 있는 수형, 균형 잡힌 개화 상태로 심사위원단의 극찬을 받았다.

가지 배열과 화형 유지, 잎과 꽃의 비율, 화분과의 조화까지 완벽하게 조율해 타 시·군 작품을 압도했으며, 현장에서도 관람객들의 발길을 붙잡았다.

이번 금상 수상은 단순한 경연 성과를 넘어 ▲전국적 수준의 무궁화 재배·관리 기술력 입증 ▲'무궁화 도시 상주' 브랜드 가치 제고라는 두 가지 성과를 동시에 거뒀다.

시는 향후 무궁화 품종별 데이터베이스 구축, 시민참여형 무궁화 가꾸기 프로그램 확대 등 후속 사업에 속도를 낼 방침이다.





김국래 상주시 산림과장은 "무궁화는 우리 민족의 정체성과 자긍심이 깃든 꽃"이라며 "이번 수상은 상주시민 모두의 관심과 사랑이 빚어낸 결실"이라고 말했다. 그는 "앞으로도 대한민국을 대표하는 무궁화 도시로 자리매김하겠다"고 강조했다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

