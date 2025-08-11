태영건설, 킨텍스 앵커호텔 건립공사 실시설계적격자 선정

태영건설은 킨텍스에서 발주한 킨텍스 앵커호텔 건립공사의 실시설계적격자로 선정됐다고 11일 공시했다.





AD

계약금액은 약 698억원으로, 총 도급계약금액 약 992억원 중 지분 70%에 해당한다. 계약금액 규모는 매출액 대비 약 2.6%다. 공사기간은 실착공일로부터 약 35개월이다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>