경기도, 예술로 다시 보는 DMZ…현대미술전 'UNDO DMZ' 개최

경기도 'DMZ OPEN 페스티벌'

11월 5일까지 DMZ OPEN 전시

10명 작가의 26점 작품 전시

경기도는 'DMZ OPEN 페스티벌'의 하나로 11일부터 11월 5일까지 파주 DMZ 일대에서 현대미술전시 `DMZ OPEN 전시: '언두 디엠지(UNDO DMZ)'를 개최한다.

경기도가 'DMZ OPEN 페스티벌'의 하나로 11일부터 11월 5일까지 파주 DMZ 일대에서 현대미술전시 `DMZ OPEN 전시: '언두 디엠지(UNDO DMZ)'를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 경기도 제공.

국내외에서 활동하는 10명의 작가, 총 26점의 작품이 민통선 내 통일촌 마을, 갤러리그리브스, 그리고 파주 임진각 평화누리에서 전시된다.

전시 제목인 '언두 디엠지(Undo DMZ)'는 양혜규의 2020년 작품 '디엠지 비행'의 영문 제목에서 빌려왔다.

'언두(Undo)'는 흔히 '되돌리다', `원상태로 하다`로 번역되지만, '열다', '풀다'의 의미도 지니고 있다. 전쟁과 분단의 상징이자 상흔으로 가득한 비무장지대의 역설적 현실 속에서, 인간의 접근이 통제됨으로써 야생성과 생명 다양성이 회복되고 있는 현재의 디엠지를 조망하고 예술을 매개로 새롭게 도래할 가능성을 상상해 보자는 전시회 기획의도를 담았다.

이번 전시를 기획한 큐레이터 김선정(現 아트선재센터 예술감독)은 "'DMZ OPEN 전시: 언두 디엠지(UNDO DMZ)'는 지난 70여년 간 긴장과 전쟁의 잔재로 존재한 비무장지대가 시간의 흐름 속에서 자연 자신의 힘으로 회복하고 있는 과정을 예술가의 시선과 작업을 통해 바라보는 시도"라며 "예술가들의 상상과 대안적 제안이 DMZ의 미래를 사유할 수 있는 새로운 지형을 열어주길 기대한다"고 전시 의의를 밝혔다.

전시는 다양한 매체와 접근 방식으로 DMZ의 생태, 경계, 존재, 기억을 '언두' 한다. 주요 참여작품으로는 DMZ 자생 식물 생태를 연구하고 이를 수집·공유하여 액침표본 설치로 선보이는 박준식, 경계 지역의 사운드 채집을 통해 감시와 생태가 얽힌 풍경을 구성하는 김준, DMZ를 횡단하며 관찰·기록해 조류 드로잉 작업을 선보이는 아드리안 괼너, 민통선 지역의 오브제와 흙을 바탕으로 미생물로 이루어진 도시적 생태 구조를 완성한 실라스 이노우에 작가의 작품이 전시된다.

또 분단과 냉전, 긴장과 충돌로 점철된 인간 세계를 돌아보고 디엠지 공간이 가진 에너지를 시각적으로 표출한 양혜규의 작품이 전시된다. 겨울에 철원으로 날아오는 두루미 가족을 위한 신발과 두루미와의 만남을 사운드로 제작한 홍영인, 동물과 식물의 모습을 통해 생명의 관계를 사유하는 원성원, 그리고 전쟁 유적과 별빛을 병치해 시간의 축적과 인간 문명의 흔적을 돌아보는 김태동의 작품이 선보인다.

나아가 방탄 섬유, 금속 물질을 재조합해 경계와 생명의 접점을 구성해 표현하는 오상민, 그리고 폐기 군복, 낙하산 등 군수 자원의 업사이클링 디자인을 선보이는 래코드의 작업을 통해 기능을 다하고 버려지는 군수 자원을 재해석해 DMZ의 미래를 사유하는 조형 언어로 전환하게 되는 작업도 함께 살펴볼 수 있다.

특히 광복 80주년을 기념해 특별전 '1919-1949, 광복을 향한 시간의 기록'도 함께 마련된다. 특별전은 1919년 대한민국 임시정부 수립 선언부터 우리 민족이 독립을 향해 나아간 30년간의 여정을 조명하며 전시에 역사적 깊이를 더한다.

이 밖에도 전시와 연계해 전시 참여작가인 김준과 함께하는 사운드 워크숍 '통일촌의 아침을 기록하자', 경기도 기회소득 예술인과 함께하는 'DMZ를 걷는 문학', 컬러링북 만들기 프로그램 'DMZ 경계의 정원을 그리다' 등이 관람객과 함께하는 참여형 프로그램으로 운영된다.

'열린 DMZ, 더 큰 평화'를 위해 경기도가 개최하는 DMZ OPEN 페스티벌은 11일부터 11월 5일까지 경기북부 DMZ 일원에서 예술, 학술, 스포츠 등의 다채로운 내용으로 진행된다. 세부 내용은 DMZ OPEN 페스티벌 공식 누리집에서 확인할 수 있다.





김대순 경기도 행정2부지사는 "군사적 긴장이 여전히 잔존하는 DMZ 공간을 예술의 시선으로 새롭게 바라보고, 분단의 상징을 생태와 회복, 공존의 공간으로 다시 상상하는 뜻깊은 기회가 될 것"이라며 "경기도는 문화예술을 통해 평화의 가치를 확산하는 다양한 시도를 지속해 나가겠다"고 말했다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr