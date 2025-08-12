돈 빌리고 갚지도 못하는 기업들…6년반 만에 최고치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

은행 기업대출금 연체율 0.9%

2018년 11월 이후 6년6개월 만에 최고치

내수 부진에 중소기업 대출 연체율 치솟아

내수 부양과 함께 한계기업 구조조정 필요

경기 부진이 이어지면서 은행에서 빌린 돈을 제때 갚지 못하는 기업들이 늘고 있다. 극심한 내수 침체와 부동산 경기 위축 등으로 중소기업을 중심으로 자금 사정이 나빠지고 대출 연체율도 치솟고 있는 것으로 나타났다.

기업대출 연체율 6년반 만에 최고치

12일 은행연합회와 한국은행에 따르면 지난 5월 기준 국내 은행의 기업 대출금 연체율은 0.9%를 기록했다. 2018년 11월(0.9%) 이후 6년6개월 만에 최고치다. 은행에서 1일 이상 원금을 연체한 자금을 기준으로 집계되는 기업 대출금 연체율은 2022년 0.3%대까지 낮아졌지만 2024년 0.6%로 올라섰고 올해 들어서도 상승 추세다.

은행의 기업 대출금 연체율이 상승한다는 것은 기업들이 자금 사정이 나빠져 빌린 돈을 제때 갚지 못하고 있다는 뜻이다. 은행의 가계대출 연체율이 2022년 0.3%에서 올해 5월 0.5%로 오른 데 비해 기업대출 연체율은 같은 기간 0.3%에서 0.9%로 더 크게 오르고 있어 가계보다 기업의 자금 사정이 더 빠르게 나빠지고 있는 것으로 추정된다.

기업 대출금 연체율은 대기업보다 중소기업을 중심으로 크게 상승 중이다. 금융감독원에 따르면 국내은행의 중소기업 대출금 연체율(1개월 이상 연체 기준)은 지난 5월 기준 0.95%로 대기업의 0.15%에 비해 현저히 높았다. 중소기업의 은행 대출금 연체율은 2023년 중순 0.51%에서 현재 2배 가까이 치솟았다. 반면 같은 기간 대기업 연체율은 0.12%에서 0.15%로 소폭 올랐다. 금감원 관계자는 "중소기업을 중심으로 은행 대출금 연체율이 상승하고 있어 주의 깊게 보고 있다"고 설명했다.

비교적 우량한 기업 위주로 대출을 해주는 4대 은행(국민·신한·하나·우리)의 중소기업 대출 연체율도 9년 만에 최고치를 찍었다. 4대 은행의 올해 2분기 말 중소기업 대출 연체율 평균은 0.5%로 작년 2분기 기록한 0.39%보다 0.11%포인트 상승했다. 1분기 수치 기준으로 국민은행은 2016년 2분기(0.50%) 이후, 신한은행은 2017년 2분기(0.52%) 이후 최고치를 기록했다.

내수부진이 지속되면서 서울 신촌의 한 상가밀집지역에 빈점포들이 즐비하다. 조용준 기자

내수 부진 이어지면서 중소기업 자금 사정 나빠져

중소기업의 자금 사정이 나빠진 것은 내수 경기 부진과 연관성이 깊다. 수출 비중이 높은 대기업과 달리 중소기업은 대부분 내수 시장에 의존하고 있는 만큼 국내 경기가 나빠지면서 영향을 많이 받은 것으로 풀이된다.

통계청에 따르면 지난 5월 중소제조업 생산은 전년 동월 대비 4.7% 감소한 반면 재고는 0.5% 증가했다. 같은 달 중소서비스업 생산 역시 0.6% 증가했는데 작년 같은 기간(1.3%)에 비해 증가 폭이 둔화했다. 내수 부진이 지속되면서 관련 중소기업 지표도 가라앉은 상황이다.





3년 이상 이자를 제대로 갚지 못하는 한계 중소기업도 증가추세다. 한은에 따르면 전체 중소기업 중 한계기업 비중은 2019년 15.6%에서 2023년 17.4%로 상승했다. 전문가들은 중소기업 경기가 살아나기 위해서는 정부의 내수 부양 정책과 동시에 만성적 한계기업에 대한 구조조정 역시 병행해야 한다고 지적했다. 중소벤처기업연구원 관계자는 "정부는 만성적 한계기업 및 부실기업을 대상으로 사업전환을 촉진하고 구조조정 활성화를 위한 자금 지원 확대 등 관련 기반을 마련할 필요가 있다"고 강조했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr

