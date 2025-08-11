KB국민은행, 새 모델에 '하츠투하츠' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB국민은행은 새 모델로 신인 아티스트 '하츠투하츠(Hearts2Hearts)'를 선정했다고 11일 밝혔다.

하츠투하츠는 지난 2월 데뷔한 SM엔터테인먼트 소속 8인조 걸그룹이다.

KB국민은행은 잠재력 있는 신인 모델을 발굴해 함께 성장하는 스토리를 만들어가는 장기적 관점의 모델 전략을 이어오고 있다. 김연아, 에스파, 박은빈 등과도 오랜 기간 인연을 이어오며 성장과 도전, 성공의 스토리를 함께 만들어왔다.

이번에 하츠투하츠가 선정된 것은 대부분의 멤버들이 10대로 구성돼 있어 청소년층과 친밀하게 소통할 수 있다는 점, 각 멤버들의 재능, 글로벌 시장에서의 성공 가능성 등이 고려됐다고 KB국민은행은 밝혔다.

하츠투하츠는 10대 청소년 고객을 위한 금융 서비스 모델로 활용을 시작해, 이후 글로벌 시장에서도 KB국민은행 대표 얼굴로 활약할 예정이다.





KB국민은행 관계자는 "하츠투하츠의 밝은 에너지와 무한한 가능성은 긍정적 이미지를 추구하고 항상 새로운 가능성에 도전하는 KB국민은행의 지향점과 부합한다"며 "하츠투하츠와 함께 청소년 고객과 더욱 가까이 소통하고, 글로벌 시장에서 KB의 브랜드 영향력도 강화해 나가겠다. 모델과 함께 만들어갈 성장 스토리에 많은 관심을 부탁드린다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

