양주시, 남문중학교 IB월드스쿨 인증…효촌초 이어 두 번째 쾌거

IB 초중 연계 '양주 IB교육벨트' 구축 가시화

경기 양주시는 남문중학교가 국제바칼로레아(IB·International Baccalaureate) 교육과정을 운영하는 IB월드스쿨 인증을 획득했다고 11일 밝혔다.

남문중학교 전경. 양주시 제공

이번 인증은 지난 3월 효촌초등학교에 이어 양주시에서 올해 두 번째이며 관내 중학교로는 최초다.

남문중의 IB 인증으로 양주시는 초등학교(효촌초)와 중학교(남문중)를 잇는 IB 연계 교육체계를 완성하게 됐다. 여기에 현재 IB 후보학교인 덕정고등학교가 추후 인증을 받게 되면, 초·중·고 전 과정을 IB 교육과정으로 이수할 수 있는 'IB 교육벨트'가 지역 내에 구축된다.

국제바칼로레아 교육과정은 IBO(국제바칼로레아 기구)가 개발한 미래지향형 교육 프로그램으로 창의적·비판적 사고와 탐구 역량을 중시하며 학생들을 글로벌 시민으로 성장시키는 데 목적이 있다. IB를 운영하려면 '관심학교-후보학교-인증학교'의 절차를 거쳐야 하며, 이번 남문중 인증은 교직원과 학생, 학부모 모두의 노력으로 이뤄낸 성과라는 평가다.

효촌초는 IB 인증 이후 관내외에서 관심이 급증하며 학생 수 증가세를 보이고 있다. 교육 효과가 입소문을 타며 타 학군 학생들의 전입과 보호자 문의가 이어지는 등 긍정적인 변화를 이끌고 있다.





양주시 관계자는 "남문중학교의 IB 인증은 지역 교육 경쟁력을 한 단계 끌어올린 쾌거"라며 "효촌초와 남문중을 시작으로, 양주시가 글로벌 교육도시로 도약할 수 있도록 IB 교육과정의 안정적인 정착과 확산을 시 차원에서 적극 지원하겠다"고 밝혔다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

