포항시, 하천붕괴·도시침수 주민대피 실전형 훈련… 시민안전 확보 총력

재난대응 모의훈련, 미흡사항 개선·우수사례 공유… 대응 능력↑



책임담당제, 주민대피소 지정·강제 대피로 인명피해 차단 집중

포항시는 태풍이 집중되는 8월 말, 9월을 대비해 11일 시 전역에서 시민의 생명과 재산 보호를 위한 '하천붕괴·도시침수 현장대처와 주민대피 훈련'을 실시했다.

포항시, 하천붕괴·도시침수 주민대피 실전형 훈련 실시. 포항시 제공

이번 훈련은 초강력 태풍과 예측 불가한 극한 호우로 인한 하천 붕괴와 도심 침수를 가정해 대응 능력을 강화하기 위해 마련됐다.

훈련에는 시 관련 부서와 유관기관, 안전단체, 자생단체, 지역 주민이 참여해 집집마다 책임담당제를 구축하고, 위험지역 주민을 신속히 대피시키는 훈련을 실시했다.

각 읍면동은 자체 상황판단회의를 열어 현장 상황을 공유하고 안내방송을 실시했으며, 인명피해 우려 지역의 통행을 통제하고 건물 2∼3층 높이에 지정된 '하천범람 주민대피소'로 주민들을 유도했다.

대피에 불응하는 주민은 경찰 협조로 강제 대피 조치했으며 산사태 위험지역과 하천 인근 등 침수 취약지역은 사전통제를 강화했다.

훈련 종료 후에는 강평회를 열어 미흡 사항 보완과 우수사례 전파, 훈련점검반 운영으로 주민·기관 의견을 수렴하고 반복 훈련을 실시해 대응력을 높일 방침이다.





이강덕 시장은 "극한 호우와 초강력 태풍에 대비해 실전과 같은 훈련으로 재난대응 능력을 향상시키는 것"의 중요성을 강조하며 "시민이 대피 경로와 하천붕괴 주민대피소를 잘 알고 있을 수 있도록 적극 홍보하고, 인명피해가 발생하지 않도록 선제적인 대응에 총력을 다하겠다"고 말했다.





