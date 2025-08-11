의정부시, 2026학년도 대학입시 전략설명회 성료

강북메가스터디와 협업
교육비전·수시전략·맞춤 컨설팅 한자리
경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 9일 의정부예술의전당 대극장에서 강북메가스터디학원과 함께 개최한 '2026학년도 대학입시 전략설명회'가 관내 학생과 학부모 약 500명이 참석한 가운데 성황리에 마무리됐다고 11일 밝혔다.
이번 설명회는 학생들의 진로·진학 선택지를 넓히고 글로벌 경쟁력을 강화하기 위해 마련됐다. 시의 교육 비전과 전략을 공유하고, 입시 전문가의 심층 수시 전략을 제공해 참석자들의 큰 호응을 얻었다.
1부에서는 김동근 시장이 ▲경기북과학고 지역인재 할당제 추진 ▲스포츠 비즈니스고 설립 계획 ▲스탠톤 대학교와의 글로벌 교육 인프라 협약 등 주요 교육정책을 직접 발표하며 시의 미래지향적 교육도시 도약 의지를 밝혔다.
2부에서는 강북메가스터디 입시 전문가가 변화하는 대입 환경에 맞춘 실질적 수시 전략을 제시했다. 참석자들은 최신 입시 동향, 과목 선택, 전형별 대비 방법 등 구체적인 정보를 안내받으며 곧바로 적용 가능한 도움을 받았다.
설명회 종료 후에는 150여 명을 대상으로 현장 1:1 수시 컨설팅을 진행했다. 학생별 성적과 진로에 맞춘 기본 입시 방향을 안내했으며, 시간상 심층 상담이 어려운 참석자 중 20명을 선정해 추후 전문가가 개인 맞춤형 심층 컨설팅을 제공할 계획이다.
이번 설명회는 정보 전달을 넘어 학생 개개인의 강점을 극대화하는 실질적 로드맵을 제시했다는 평가를 받았다. 앞으로도 시는 정시 전략 설명회 등 다양한 입시·진학 프로그램을 지속적으로 운영할 계획이다.
김동근 시장은 "교육정책은 학생들의 꿈 실현과 미래 경쟁력 확보의 밑거름"이라며 "앞으로도 학생과 학부모가 체감할 수 있는 실질적이고 지속적인 교육 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.
의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
