신한은행, AI 디지털 역량 캠프 개최…청소년 디지털 교육 지원

신한은행은 지난 7~9일 중·고등학생을 대상으로 '내일을 코딩하다 : AI 디지털 역량 캠프'를 개최했다고 11일 밝혔다.

지난 7일~9일 인천대학교와 '신한스퀘어브릿지 인천'에서 'AI 디지털 역량 캠프'를 개최하고 참가 학생 및 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 신한은행 제공.

신한은행은 2022년부터 총 300여명의 어린이를 대상으로 AI 및 디지털 코딩 교육을 지원해왔고, 올해는 중·고등학생까지 참여 대상을 확대했다.

이번 캠프는 인천대학교와 '신한스퀘어브릿지 인천'에서 3일간 진행됐다. 참가 학생들에게 실생활에 적용 가능한 AI, 웹 개발을 실습 형태로 교육하고, 주니어 해커톤 대회도 진행했다. 학생들은 조별 프로젝트를 통해 창의적인 아이디어를 기획하고, 이를 AI 기반으로 구현해보는 기회를 가졌다.

신한은행 관계자는 "청소년들이 AI 기술을 올바르게 이해하고 활용할 수 있는 능력을 갖추는 것이 디지털 격차 해소와 미래 진로 설계에 큰 도움이 된다"며 "앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 미래세대와 함께하는 상생의 가치를 실현해 나가겠다"고 말했다.





한편 신한은행은 2022년부터 구세군과 협력해 디지털 교육격차 해소 및 청소년 혁신 인재 양성을 위해 매년 1억원씩 총 3억원을 후원했으며, 앞으로도 3년간 매년 1억원씩 추가 후원을 이어갈 계획이다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

