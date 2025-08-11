하나은행, 한화에비에이션과 대규모 선순위 대출 계약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

상업용 항공기 엔진을 중심으로 한화에비에이션의 지속적인 포트폴리오 지원 확대

하나은행은 한화에비에이션과 대규모 선순위 대출(신디케이티드론) 계약을 체결했다고 11일 밝혔다.

이번 금융거래는 CFM56, V2500, LEAP 등 상업용 항공기 엔진을 중심으로 한 한화에비에이션의 지속적인 포트폴리오 확대를 지원하기 위해 마련됐다. 해당 딜은 하나은행이 단독 주선했으며, 하나은행 싱가포르지점과 한국수출입은행 싱가포르법인이 대주로 참여했다.

하나은행은 이번 한화에비에이션 신디케이티드론을 통해 하나은행의 글로벌 사업영역을 항공기금융에서 엔진금융으로 확대한 것으로, 국내 금융시장을 벗어나 글로벌 사업영역을 확대하고자하는 은행의 의지를 나타낸 것으로 평가 받고 있다.

하나은행 글로벌IB금융부 관계자는 "이번 거래는 한화에비에이션의 첫 대규모 엔진금융 신디케이티드론으로, 글로벌 항공 산업이 새로운 성장 국면에 접어들면서 한화에비에이션의 시장 진출이 다시 속도를 내고 있다"며 "하나은행은 앞으로도 글로벌 항공기 엔진 시장에서 선도적 입지를 확보하는 데 핵심적인 금융 파트너 역할을 지속하겠다"고 밝혔다.

하나은행은 항공기·선박금융, 기업금융, 부동산금융, 인프라금융 등 다양한 분야에서 글로벌 시장에 진출해 있으며, 특히 다수의 항공기금융 신디케이티드론을 주선하여 글로벌 항공기금융 분야에서 전문성을 인정받고 있다.





또한, 기존 대형 유럽 은행들이 주도하고 있던 항공기금융 및 엔진금융 시장에서 지난 10년 간 꾸준히 쌓아온 하나은행의 항공기금융 주선역량이 이번 딜에서도 다시 한번 입증됐다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

