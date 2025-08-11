양주시립회암사지박물관, 30일 '박물관 토요시장' 야간 프리마켓 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양주시립회암사지박물관은 오는 30일 오후 5시부터 9시까지 무더위를 식혀줄 '박물관 토요시장' 야간 프리마켓을 개최한다.

'박물관 토요시장' 야간 프리마켓 포스터. 양주시 제공

AD

'박물관 토요시장'은 2017년부터 꾸준히 진행된 시민 참여형 프리마켓으로 계절에 따라 운영시간을 달리하며 양주 회암사지와 박물관의 다양한 매력을 시민들과 공유하고 있다.

이번 프리마켓은 박물관이 운영하는 '엄마들의 박물관 규방 동아리' 존과 시민들이 참여하는 '가족 벼룩시장' 존으로 구성되어 풍성한 볼거리와 체험 거리를 제공할 예정이다.

특히 시민이 직접 참여하는 중고장터 벼룩시장은 선착순 30팀을 모집하며 전화 신청을 통해 참여할 수 있다.

이와 함께 회암사지 앞 잔디광장에서는 국가유산청 지원사업인 생생국가유산 '휴가(休歌)' 프로그램이 진행돼 체험, 공연, 강연 등 유적지에서 특별한 경험을 선사한다.

시 관계자는 "주말 저녁 가족과 함께 박물관 토요시장과 생생국가유산 프로그램을 즐기며 회암사지의 아름다운 야경과 다양한 문화 체험으로 무더위를 잊는 시간을 보내시길 바란다"고 말했다.





AD

다음 '박물관 토요시장'은 9월 20일에 개최될 예정이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>