한국투자증권, FC서울 '스페셜데이'에 보육원 아동 초청

한국투자증권은 지난 8일 서울 월드컵경기장에서 열린 K리그1 FC서울과 대구FC의 경기에 지역 아동보호시설 아동들을 초청해 뜻깊은 시간을 가졌다고 11일 밝혔다.

이날 경기는 FC서울이 공식스폰서 한국투자증권에 대한 감사의 의미를 담아 '한국투자증권 스페셜데이'로 진행됐다. 한국투자증권이 봉사활동 및 시설 내 도서관 개관 사업 등을 진행해온 지역 아동보호시설 '혜명메이빌' 아동들이 특별히 초청됐다. 아이들은 경기 시작 전 국내 최초 축구 박물관인 '팬타지움'을 방문하고, 유니폼을 입고 선수들과 기념촬영을 진행했다. '플레이어 에스코트 키즈'로 참여해 선수들과 함께 경기장에 입장하기도 했다.





김성환 한국투자증권 사장은 경기 전 시축 행사도 참여했다. 김 사장은 "아이들에게 특별하고 즐거운 경험을 선물할 수 있어 매우 기쁘다"며 "앞으로도 아이들이 밝고 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 꾸준한 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

