해경까지 사칭…'로고·직인' 위조 공문 적발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

공공기관 사칭 사기 주의보…전국 확산 우려

업체 대표가 막은 사기…" 반드시 기관 확인"

완도해양경찰서를 사칭해 공문서를 위조하고 금품을 편취하려는 사기 시도가 적발됐다.

11일 완도해양경찰서에 따르면 지난 9일 광주시 소재 한 업체가 '완도해경 흡연부스 철거계획'이라는 제목의 공문을 받았다고 신고했다. 해당 공문서에는 완도해양경찰서 로고와 직인이 정교하게 위조돼 포함됐으나, 확인 결과 완도해경에서 공식 발송한 사실이 없는 것으로 드러났다.

완도해경을 사칭해 공문서를 위조하고 금품을 편취하려는 사기 시도가 적발됐다. 완도해양경찰서 제공

AD

다행히 공문 내용을 수상하게 여긴 업체 A대표가 직접 완도해경에 연락해 사실 여부를 확인한 덕분에 금품 피해를 예방할 수 있었다. 이는 최근 전국적으로 확산되고 있는 공무기관 사칭 납품사기 수법과 동일한 패턴이다. 사기범들은 공공기관의 로고와 직인을 정교하게 위조한 공문을 발송해 신뢰도를 높인 뒤 금품을 요구하는 방식을 사용하고 있다.

완도해경은 이번 사건을 계기로 이러한 수법이 다른 기관·단체로도 확산될 우려가 크다고 판단, 재발 방지를 위해 지역사회와의 소통을 확대하고 관계기관과 정보 공유를 강화할 방침이다.





AD

해경 관계자는 "완도해양경찰서 명의의 공문은 반드시 공식 절차로만 발송된다"며 "문자메시지 등 비공식 수단으로 발송되거나 계좌이체 등 금전적 요구가 있는 경우 반드시 해당 기관에 직접 확인해달라"고 당부했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>