전한길 유튜브 몰려간 국힘 최고위원 후보들 "혜성같이 등장한 분, 징계 부당"

"김근식 후보가 기획한 것"

"전한길 징계 중단 요구"

일부 국민의힘 최고위원 후보가 전한길·고성국씨 등 보수 유튜브 방송에 출연해 전씨에 대한 징계가 부당하다고 목소리를 높였다.

11일 김민수·김재원·김태우·손범규 후보는 전씨 등이 공동 주최한 자유우파 유튜브 연합 100분 토론회에 참가했다.

김재원 후보는 '전씨에 대한 전당대회 출입 금지와 징계에 대해 어떻게 생각하나'는 질문에 "전씨가 언론인 자격으로 전당대회를 취재했다고 들었는데 그렇다면 출입 금지는 일종의 보복 조치"라며 "김근식 후보가 반사이익을 얻기 위해 기획하고 시작한다는 걸 느꼈다"고 답했다.

김재원 후보는 이어 "김 후보가 의도적으로 도발한 것이니 그에 대해 책임을 물어달라고 요구했다"며 "전씨에 대해서는 징계 중단을 요구한 상태"라고 설명했다.

김태우 후보는 "전씨가 적절한 정도의 얘기를 했을 뿐"이라며 "방청객의 호응이 컸을 뿐"이라고 두둔했다.

손범규 후보 역시 "극우나 내란 정당은 민주당이 만든 프레임"이라며 "전한길 선생님은 보수를 사랑하고 국민의힘이 잘됐으면 하는 분인데 인기가 많다 보니 당 내부에서도 화합을 못 하는 세력들이 공격하고 분열을 조장하고 있다"고 말했다. 이에 따라 전씨만을 징계하는 건 옳지 않다는 주장이다.

김민수 후보도 "전씨는 계엄 이후 국민의힘이 굉장히 어려웠을 때 혜성같이 날아왔다"며 "힘들 때 이용하고 싸움이 끝나면 내팽개치기 때문에 우리 당에 전사가 없는 것"이라고 감쌌다.





한편 국민의힘 중앙윤리위원회는 이날 전씨에 대해 징계 절차에 착수했다. 징계 여부와 수위는 오는 14일 다시 회의를 열고 결정할 방침이다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

