동아-동서 글로컬 연합대학, DX플랫폼 기반 ‘다차원 학생성장 지원체계’ 구축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연합전공·비교과·진로·취업 지원 통합

동아대학교와 동서대학교가 데이터 기반 DX플랫폼을 활용해 연합전공, 비교과, 진로, 취업 지원을 아우르는 다차원 학생성장 지원체계 구축에 나섰다.

동아대(총장 이해우)는 최근 대학본부 3층 중회의실에서 '글로컬 연합대학 DX플랫폼(학생관리모듈) 공동 운영 실무회의'를 열었다.

이번 회의에는 신용택 동아대 학생·취업지원처장과 동서대 한경호 국제처장, 정도운 학생·취업지원처장, 성치경 교무부처장 등 양 대학 주요 보직자 16명이 참석했다.

이번 논의는 교육부 '글로컬대학30' 프로젝트의 하나로 무제한 학생 지원체계와 지역 수요 맞춤형 인재 양성 기반을 강화하기 위해 추진됐다. 특히 두 대학은 연합전공 학생을 대상으로 공동 지원을 확대하고 학생 데이터 연계와 비교과 자원 공유를 통해 체계적인 성장 지원 모델을 마련한다는 방침이다.

이날 참석자들은 ▲연합전공과 Field JA 교원 간 교차 상담 운영 체계 ▲진로·심리상담·취업 지원 등 비교과 프로그램 공동 활용 ▲연합대학 학생 대상 진로·취업 멘토링 프로그램 설계 ▲DX플랫폼 접근 권한 부여 기준 마련 등을 중점적으로 논의했다.





AD

신지명 동아대 학생복지과 교수는 "이번 공동 회의는 연합대학 학생들의 학업·진로·취업을 위한 핵심 협력의 장"이라며 "데이터 기반 DX플랫폼을 통해 학생 개개인의 역량과 성장을 체계적으로 지원하겠다"고 말했다.

동아대학교.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>