동명대, 고교생 대상 ‘상담심리의 이해’ 심리학 체험 프로그램 운영

동명대학교 상담·임상심리학과가 부산시교육청의 '2025학년도 교과형 지역연계 교육과정'에 선정돼 지역 고등학생을 대상으로 심리학 체험 프로그램을 운영했다.

동명대는 지난 7월 28일부터 8월 7일까지 교내에서 고등학교 2·3학년 학생들을 대상으로 '상담심리의 이해' 프로그램을 총 9일간 진행했다.

참가 학생들은 심리검사, 집단상담, 놀이치료, 미술치료, 모래놀이치료, 게임놀이치료 등 다양한 실습에 직접 참여하며 상담·임상심리 분야를 체험했다. 이를 통해 심리학의 세부 영역을 이해하고 자신의 진로 방향을 탐색하는 시간을 가졌다.

한 참가자는 "심리학이 이렇게 다양한 분야를 포괄하는지 처음 알았다"며 "직접 체험하며 진로에 대한 확신을 얻을 수 있었다"고 말했다. 또 다른 학생은 "진로 고민이 많았는데, 이번 프로그램이 방향을 정하는 데 큰 도움이 됐다"고 전했다.

김민정 학과장은 "아침 9시부터 시작하는 일정임에도 학생들이 열정적으로 참여했다"며 "이번 경험이 진로를 깊이 탐색하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





동명대 상담·임상심리학과는 심리학 기반의 상담·임상 전문가 양성을 목표로 아동부터 노년까지 전 생애를 아우르는 커리큘럼을 운영한다. 학·석사 연계과정과 함께 중구정신건강복지센터 수탁 운영 등 실무 중심 교육과 지역사회 연계를 통해 전문 인재 배출에 힘쓰고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

