광주시, 아동친화도시 재인증 '아동친화도 조사 연구용역' 착수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 광주시는 11일 유니세프 아동친화도시 재인증 및 실효성 있는 아동정책 수립을 위한 기초 작업의 일환으로 '광주시 아동친화도 조사 연구용역' 착수보고회를 개최했다.

광주시가 11일 유니세프 아동친화도시 재인증 및 실효성 있는 아동정책 수립을 위한 기초 작업의 일환으로 '광주시 아동친화도 조사 연구용역' 착수보고회를 개최하고 있다. 경기 광주시 제공

AD

이번 연구용역은 아동의 시각에서 지역사회의 환경과 삶의 질을 종합적으로 진단하고 이를 토대로 앞으로 아동정책의 방향성과 우선순위를 재정립하는 데 목적이 있다.

이날 보고회에는 광주시 아동보육과장을 비롯한 관계 공무원과 연구진이 참석해 아동친화도 조사 추진 방향, 조사 설계 및 일정, 아동 참여 방안 등에 대한 구체적인 사항을 논의했다.

시는 이번 연구를 통해 아동의 실질적인 권리 보장과 아동 중심 정책 수립을 목표로 아동·보호자·교육 및 돌봄 관계자 등을 대상으로 한 아동친화도 표준 조사와 함께 시민 의견 조사도 병행할 예정이다.

조사는 ▲놀이와 여가 ▲참여와 존중 ▲안전과 보호 ▲보건과 복지 ▲교육환경 ▲가정환경 등 6개 핵심 영역에 걸쳐 실시되며 수집된 데이터는 향후 아동정책 수립의 핵심 자료로 활용된다.

이번 조사는 단순한 통계 수집을 넘어서 아동과 시민의 생생한 목소리를 반영하는 '참여 기반 조사'로 기획돼 다양한 이해관계자의 의견을 폭넓게 수렴할 예정이다. 이를 통해 실질적 정책과 사업을 발굴함과 동시에 유니세프 아동친화도시 재인증을 위한 체계적 기반을 마련할 계획이다.

방세환 시장은 "아이들의 일상 속 작은 목소리에서 정책의 실마리를 찾아야 한다"며 "이번 조사가 형식적인 절차에 그치지 않고 아동의 삶을 실질적으로 변화시키는 정책으로 이어지도록 철저히 준비하겠다"고 밝혔다.





AD

한편, 시는 2019년부터 아동친화도시 조성을 위한 제도적 기반 마련에 꾸준히 노력해 왔으며 관련 조례 개정, 추진위원회 구성, 아동권리옹호관 위촉, 권리교육 시행 등의 다양한 활동을 통해 지난 2022년 12월 유니세프 한국위원회로부터 아동친화도시 인증을 획득한 바 있다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>