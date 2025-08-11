전국 최고 장수지역 고흥서 '백세인 연구조사 발대식'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연구단, 95세 이상 대상 장수 요인 등 분석

전남 고흥군(군수 공영민)은 11일 군청 팔영산홀에서 전남대학교병원 한국백세인연구단(윤경철 노화과학연구소장)과 함께 '백세인 연구조사 발대식'을 개최했다.

이번 연구는 전남대병원 노화과학연구소가 주관하며, 고흥에 거주하는 95세 이상 어르신 65명을 대상으로 개별 인터뷰를 진행해 장수 노인의 개인적 특성과 생활환경 분석을 통해 장수 요인을 파악하는 것을 목표로 한다.

고흥군은 11일 군청 팔영산홀에서 전남대학교병원 한국백세인연구단과 함께 '백세인 연구조사 발대식'을 개최했다. 고흥군 제공

이번 조사는 이날부터 약 2주간 연구진이 고흥지역 읍·면을 직접 방문해 대면조사 방식으로 진행되며, 특히 전국에서 최고 장수지역인 고흥의 주변환경 요인과 자원이 고령사회 정책 수립에 중요한 기초자료로 활용될 전망이다.

발대식에는 박상철 전남대 석좌교수, 윤경철 전남대 노화과학연구소장, 한재영 전남대 노인의학센터장 등 관계자들이 참석했다.





공영민 군수는 "이번 백세인 연구조사 결과가 점점 고령화되는 시대에 맞춰 삶의 질을 향상할 수 있는 '백세시대 모델' 수립에 활용될 것으로 기대한다"며 "연구가 원활히 진행될 수 있도록 적극 협조하고, 행정적 지원도 아끼지 않겠다"고 말했다.





